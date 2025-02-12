КотировкиРазделы
SOXS: Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares

4.69 USD 0.10 (2.18%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс SOXS за сегодня изменился на 2.18%. При этом минимальная цена на торгах достигала 4.48, а максимальная — 4.77.

Следите за динамикой Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций SOXS сегодня?

Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) сегодня оценивается на уровне 4.69. Инструмент торгуется в пределах 4.48 - 4.77, вчерашнее закрытие составило 4.59, а торговый объем достиг 46061. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SOXS в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares?

Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares в настоящее время оценивается в 4.69. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -79.24% и USD. Отслеживайте движения SOXS на графике в реальном времени.

Как купить акции SOXS?

Вы можете купить акции Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) по текущей цене 4.69. Ордера обычно размещаются около 4.69 или 4.99, тогда как 46061 и 2.85% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SOXS на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции SOXS?

Инвестирование в Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares предполагает учет годового диапазона 4.48 - 53.43 и текущей цены 4.69. Многие сравнивают -11.51% и -74.34% перед размещением ордеров на 4.69 или 4.99. Изучайте ежедневные изменения цены SOXS на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Direxion Daily Semiconductor Bear 3X Shares?

Самая высокая цена Direxion Daily Semiconductor Bear 3X Shares (SOXS) за последний год составила 53.43. Акции заметно колебались в пределах 4.48 - 53.43, сравнение с 4.59 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Direxion Daily Semiconductor Bear 3X Shares?

Самая низкая цена Direxion Daily Semiconductor Bear 3X Shares (SOXS) за год составила 4.48. Сравнение с текущими 4.69 и 4.48 - 53.43 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SOXS во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций SOXS?

В прошлом Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 4.59 и -79.24% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
4.48 4.77
Годовой диапазон
4.48 53.43
Предыдущее закрытие
4.59
Open
4.56
Bid
4.69
Ask
4.99
Low
4.48
High
4.77
Объем
46.061 K
Дневное изменение
2.18%
Месячное изменение
-11.51%
6-месячное изменение
-74.34%
Годовое изменение
-79.24%
04 октября, суббота