- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
SOXS: Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares
Il tasso di cambio SOXS ha avuto una variazione del -5.74% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 4.58 e ad un massimo di 4.72.
Segui le dinamiche di Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SOXS News
- Trump's Tariffs Kept Market Unfazed As Leveraged ETFs See 74% Inflow Since April Lows: 'Risk Appetite Is Incredibly Strong' - ProShares UltraPro Short S&P500 (ARCA:SPXU)
- Leveraged ETF Watchlist And Focus On SSO’s Decay (NYSEARCA:SSO)
- SOXL: Far More Risk Than Reward Since COVID Shock (NYSEARCA:SOXL)
- SPXU: Drifting In The Right Direction For Now
- SOXS: Betting Time Is Over, Switching Over To SOXL (NYSEARCA:SOXS)
- Erosion Goes On For SPUU (NYSEARCA:SPUU)
- UDOW: Risks And Monthly Leveraged ETFs Report (NYSEARCA:UDOW)
- SOXS: Losses Will Only Deepen From Here - Bad Time To Bet Against Semis (NYSEARCA:SOXS)
- SDS: A Good Hedging Tool With A Caveat
- SOXS: Making Money By Shorting Bad Products (NYSEARCA:SOXS)
- UGL: A Steady Decay History, And Leveraged ETF Dashboard
- Hedging QQQ With Growth Investor Pro (undefined:QQQ)
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni SOXS oggi?
Oggi le azioni Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares sono prezzate a 4.60. Viene scambiato all'interno di -5.74%, la chiusura di ieri è stata 4.88 e il volume degli scambi ha raggiunto 43089. Il grafico dei prezzi in tempo reale di SOXS mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares pagano dividendi?
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares è attualmente valutato a 4.60. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -79.64% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di SOXS.
Come acquistare azioni SOXS?
Puoi acquistare azioni Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares al prezzo attuale di 4.60. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 4.60 o 4.90, mentre 43089 e -0.43% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di SOXS sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni SOXS?
Investire in Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares implica considerare l'intervallo annuale 4.56 - 53.43 e il prezzo attuale 4.60. Molti confrontano -13.21% e -74.84% prima di effettuare ordini su 4.60 o 4.90. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di SOXS con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Direxion Daily Semiconductor Bear 3X Shares?
Il prezzo massimo di Direxion Daily Semiconductor Bear 3X Shares nell'ultimo anno è stato 53.43. All'interno di 4.56 - 53.43, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 4.88 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Direxion Daily Semiconductor Bear 3X Shares?
Il prezzo più basso di Direxion Daily Semiconductor Bear 3X Shares (SOXS) nel corso dell'anno è stato 4.56. Confrontandolo con gli attuali 4.60 e 4.56 - 53.43 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda SOXS muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di SOXS?
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 4.88 e -79.64%.
- Chiusura Precedente
- 4.88
- Apertura
- 4.62
- Bid
- 4.60
- Ask
- 4.90
- Minimo
- 4.58
- Massimo
- 4.72
- Volume
- 43.089 K
- Variazione giornaliera
- -5.74%
- Variazione Mensile
- -13.21%
- Variazione Semestrale
- -74.84%
- Variazione Annuale
- -79.64%
- Agire
-
- Fcst
- 207 K
- Prev
- 218 K
- Agire
-
- Fcst
- 1.923 M
- Prev
- 1.926 M
- Agire
-
- Fcst
- 2.5%
- Prev
- -1.3%