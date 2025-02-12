- Übersicht
SOXS: Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares
Der Wechselkurs von SOXS hat sich für heute um 2.18% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 4.48 bis zu einem Hoch von 4.77 gehandelt.
Verfolgen Sie die Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von SOXS heute?
Die Aktie von Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) notiert heute bei 4.69. Sie wird innerhalb einer Spanne von 4.48 - 4.77 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 4.59 und das Handelsvolumen erreichte 46061. Das Live-Chart von SOXS zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie SOXS Dividenden?
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares wird derzeit mit 4.69 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -79.24% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von SOXS zu verfolgen.
Wie kaufe ich SOXS-Aktien?
Sie können Aktien von Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) zum aktuellen Kurs von 4.69 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 4.69 oder 4.99 platziert, während 46061 und 2.85% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von SOXS auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in SOXS-Aktien?
Bei einer Investition in Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares müssen die jährliche Spanne 4.48 - 53.43 und der aktuelle Kurs 4.69 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -11.51% und -74.34%, bevor sie Orders zu 4.69 oder 4.99 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von SOXS.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Direxion Daily Semiconductor Bear 3X Shares?
Der höchste Kurs von Direxion Daily Semiconductor Bear 3X Shares (SOXS) im vergangenen Jahr lag bei 53.43. Innerhalb von 4.48 - 53.43 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 4.59 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Direxion Daily Semiconductor Bear 3X Shares?
Der niedrigste Kurs von Direxion Daily Semiconductor Bear 3X Shares (SOXS) im Laufe des Jahres betrug 4.48. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 4.69 und der Spanne 4.48 - 53.43 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von SOXS live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von SOXS statt?
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 4.59 und -79.24% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 4.59
- Eröffnung
- 4.56
- Bid
- 4.69
- Ask
- 4.99
- Tief
- 4.48
- Hoch
- 4.77
- Volumen
- 46.061 K
- Tagesänderung
- 2.18%
- Monatsänderung
- -11.51%
- 6-Monatsänderung
- -74.34%
- Jahresänderung
- -79.24%