- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
SOXS: Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares
El tipo de cambio de SOXS de hoy ha cambiado un 2.18%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 4.48, mientras que el máximo ha alcanzado 4.77.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SOXS News
- Trump's Tariffs Kept Market Unfazed As Leveraged ETFs See 74% Inflow Since April Lows: 'Risk Appetite Is Incredibly Strong' - ProShares UltraPro Short S&P500 (ARCA:SPXU)
- Leveraged ETF Watchlist And Focus On SSO’s Decay (NYSEARCA:SSO)
- SOXL: Far More Risk Than Reward Since COVID Shock (NYSEARCA:SOXL)
- SPXU: Drifting In The Right Direction For Now
- SOXS: Betting Time Is Over, Switching Over To SOXL (NYSEARCA:SOXS)
- Erosion Goes On For SPUU (NYSEARCA:SPUU)
- UDOW: Risks And Monthly Leveraged ETFs Report (NYSEARCA:UDOW)
- SOXS: Losses Will Only Deepen From Here - Bad Time To Bet Against Semis (NYSEARCA:SOXS)
- SDS: A Good Hedging Tool With A Caveat
- SOXS: Making Money By Shorting Bad Products (NYSEARCA:SOXS)
- UGL: A Steady Decay History, And Leveraged ETF Dashboard
- Hedging QQQ With Growth Investor Pro (undefined:QQQ)
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de SOXS hoy?
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) se evalúa hoy en 4.69. El instrumento se negocia dentro de 4.48 - 4.77; el cierre de ayer ha sido 4.59 y el volumen comercial ha alcanzado 46061. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios SOXS en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares?
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares se evalúa actualmente en 4.69. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean -79.24% y USD. Monitoree los movimientos de SOXS en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de SOXS?
Puede comprar acciones de Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) al precio actual de 4.69. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 4.69 o 4.99, mientras que 46061 y 2.85% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de SOXS en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de SOXS?
Invertir en Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares implica tener en cuenta el rango anual 4.48 - 53.43 y el precio actual 4.69. Muchos comparan -11.51% y -74.34% antes de colocar órdenes en 4.69 o 4.99. Estudie los cambios diarios de precios de SOXS en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Direxion Daily Semiconductor Bear 3X Shares?
El precio más alto de Direxion Daily Semiconductor Bear 3X Shares (SOXS) en el último año ha sido 53.43. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 4.48 - 53.43, una comparación con 4.59 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Direxion Daily Semiconductor Bear 3X Shares?
El precio más bajo de Direxion Daily Semiconductor Bear 3X Shares (SOXS) para el año ha sido 4.48. La comparación con los actuales 4.69 y 4.48 - 53.43 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de SOXS en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de SOXS?
En el pasado, Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 4.59 y -79.24% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 4.59
- Open
- 4.56
- Bid
- 4.69
- Ask
- 4.99
- Low
- 4.48
- High
- 4.77
- Volumen
- 46.061 K
- Cambio diario
- 2.18%
- Cambio mensual
- -11.51%
- Cambio a 6 meses
- -74.34%
- Cambio anual
- -79.24%