SOXS: Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares
今日SOXS汇率已更改2.18%。当日，交易品种以低点4.48和高点4.77进行交易。
关注Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SOXS新闻
- Trump's Tariffs Kept Market Unfazed As Leveraged ETFs See 74% Inflow Since April Lows: 'Risk Appetite Is Incredibly Strong' - ProShares UltraPro Short S&P500 (ARCA:SPXU)
- Leveraged ETF Watchlist And Focus On SSO’s Decay (NYSEARCA:SSO)
- SOXL: Far More Risk Than Reward Since COVID Shock (NYSEARCA:SOXL)
- SPXU: Drifting In The Right Direction For Now
- SOXS: Betting Time Is Over, Switching Over To SOXL (NYSEARCA:SOXS)
- Erosion Goes On For SPUU (NYSEARCA:SPUU)
- UDOW: Risks And Monthly Leveraged ETFs Report (NYSEARCA:UDOW)
- SOXS: Losses Will Only Deepen From Here - Bad Time To Bet Against Semis (NYSEARCA:SOXS)
- SDS: A Good Hedging Tool With A Caveat
- SOXS: Making Money By Shorting Bad Products (NYSEARCA:SOXS)
- UGL: A Steady Decay History, And Leveraged ETF Dashboard
- Hedging QQQ With Growth Investor Pro (undefined:QQQ)
常见问题解答
SOXS股票今天的价格是多少？
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares股票今天的定价为4.69。它在4.48 - 4.77范围内交易，昨天的收盘价为4.59，交易量达到46061。SOXS的实时价格图表显示了这些更新。
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares股票是否支付股息？
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares目前的价值为4.69。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-79.24%和USD。实时查看图表以跟踪SOXS走势。
如何购买SOXS股票？
您可以以4.69的当前价格购买Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares股票。订单通常设置在4.69或4.99附近，而46061和2.85%显示市场活动。立即关注SOXS的实时图表更新。
如何投资SOXS股票？
投资Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares需要考虑年度范围4.48 - 53.43和当前价格4.69。许多人在以4.69或4.99下订单之前，会比较-11.51%和。实时查看SOXS价格图表，了解每日变化。
Direxion Daily Semiconductor Bear 3X Shares股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Direxion Daily Semiconductor Bear 3X Shares的最高价格是53.43。在4.48 - 53.43内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares的绩效。
Direxion Daily Semiconductor Bear 3X Shares股票的最低价格是多少？
Direxion Daily Semiconductor Bear 3X Shares（SOXS）的最低价格为4.48。将其与当前的4.69和4.48 - 53.43进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SOXS在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
SOXS股票是什么时候拆分的？
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、4.59和-79.24%中可见。
- 前一天收盘价
- 4.59
- 开盘价
- 4.56
- 卖价
- 4.69
- 买价
- 4.99
- 最低价
- 4.48
- 最高价
- 4.77
- 交易量
- 46.061 K
- 日变化
- 2.18%
- 月变化
- -11.51%
- 6个月变化
- -74.34%
- 年变化
- -79.24%