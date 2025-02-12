报价部分
货币 / SOXS
SOXS: Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares

4.69 USD 0.10 (2.18%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日SOXS汇率已更改2.18%。当日，交易品种以低点4.48和高点4.77进行交易。

关注Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

SOXS股票今天的价格是多少？

Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares股票今天的定价为4.69。它在4.48 - 4.77范围内交易，昨天的收盘价为4.59，交易量达到46061。SOXS的实时价格图表显示了这些更新。

Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares股票是否支付股息？

Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares目前的价值为4.69。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-79.24%和USD。实时查看图表以跟踪SOXS走势。

如何购买SOXS股票？

您可以以4.69的当前价格购买Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares股票。订单通常设置在4.69或4.99附近，而46061和2.85%显示市场活动。立即关注SOXS的实时图表更新。

如何投资SOXS股票？

投资Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares需要考虑年度范围4.48 - 53.43和当前价格4.69。许多人在以4.69或4.99下订单之前，会比较-11.51%和。实时查看SOXS价格图表，了解每日变化。

Direxion Daily Semiconductor Bear 3X Shares股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Direxion Daily Semiconductor Bear 3X Shares的最高价格是53.43。在4.48 - 53.43内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares的绩效。

Direxion Daily Semiconductor Bear 3X Shares股票的最低价格是多少？

Direxion Daily Semiconductor Bear 3X Shares（SOXS）的最低价格为4.48。将其与当前的4.69和4.48 - 53.43进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SOXS在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

SOXS股票是什么时候拆分的？

Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、4.59和-79.24%中可见。

日范围
4.48 4.77
年范围
4.48 53.43
前一天收盘价
4.59
开盘价
4.56
卖价
4.69
买价
4.99
最低价
4.48
最高价
4.77
交易量
46.061 K
日变化
2.18%
月变化
-11.51%
6个月变化
-74.34%
年变化
-79.24%
04 十月, 星期六