クォートセクション
通貨 / SOXS
株に戻る

SOXS: Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares

4.69 USD 0.10 (2.18%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

SOXSの今日の為替レートは、2.18%変化しました。日中、通貨は1あたり4.48の安値と4.77の高値で取引されました。

Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Sharesダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

SOXS News

よくあるご質問

SOXS株の現在の価格は？

Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Sharesの株価は本日4.69です。4.48 - 4.77内で取引され、前日の終値は4.59、取引量は46061に達しました。SOXSのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Sharesの株は配当を出しますか？

Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Sharesの現在の価格は4.69です。配当方針は会社によりますが、投資家は-79.24%やUSDにも注目します。SOXSの動きはライブチャートで確認できます。

SOXS株を買う方法は？

Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Sharesの株は現在4.69で購入可能です。注文は通常4.69または4.99付近で行われ、46061や2.85%が市場の動きを示します。SOXSの最新情報はライブチャートで確認できます。

SOXS株に投資する方法は？

Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Sharesへの投資では、年間の値幅4.48 - 53.43と現在の4.69を考慮します。注文は多くの場合4.69や4.99で行われる前に、-11.51%や-74.34%と比較されます。SOXSの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Direxion Daily Semiconductor Bear 3X Sharesの株の最高値は？

Direxion Daily Semiconductor Bear 3X Sharesの過去1年の最高値は53.43でした。4.48 - 53.43内で株価は大きく変動し、4.59と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Sharesのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Direxion Daily Semiconductor Bear 3X Sharesの株の最低値は？

Direxion Daily Semiconductor Bear 3X Shares(SOXS)の年間最安値は4.48でした。現在の4.69や4.48 - 53.43と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。SOXSの動きはライブチャートで確認できます。

SOXSの株式分割はいつ行われましたか？

Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Sharesは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、4.59、-79.24%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
4.48 4.77
1年のレンジ
4.48 53.43
以前の終値
4.59
始値
4.56
買値
4.69
買値
4.99
安値
4.48
高値
4.77
出来高
46.061 K
1日の変化
2.18%
1ヶ月の変化
-11.51%
6ヶ月の変化
-74.34%
1年の変化
-79.24%
04 10月, 土曜日