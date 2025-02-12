Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Sharesの現在の価格は4.69です。配当方針は会社によりますが、投資家は-79.24%やUSDにも注目します。SOXSの動きはライブチャートで確認できます。

Direxion Daily Semiconductor Bear 3X Sharesの株の最低値は？

Direxion Daily Semiconductor Bear 3X Shares(SOXS)の年間最安値は4.48でした。現在の4.69や4.48 - 53.43と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。SOXSの動きはライブチャートで確認できます。