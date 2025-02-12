- 概要
SOXS: Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares
SOXSの今日の為替レートは、2.18%変化しました。日中、通貨は1あたり4.48の安値と4.77の高値で取引されました。
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Sharesダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
SOXS News
- トランプの関税は市場に影響を与えず、レバレッジETFは4月の最低水準から74%の流入を記録。「リスク選好は非常に強い」との声も
よくあるご質問
SOXS株の現在の価格は？
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Sharesの株価は本日4.69です。4.48 - 4.77内で取引され、前日の終値は4.59、取引量は46061に達しました。SOXSのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Sharesの株は配当を出しますか？
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Sharesの現在の価格は4.69です。配当方針は会社によりますが、投資家は-79.24%やUSDにも注目します。SOXSの動きはライブチャートで確認できます。
SOXS株を買う方法は？
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Sharesの株は現在4.69で購入可能です。注文は通常4.69または4.99付近で行われ、46061や2.85%が市場の動きを示します。SOXSの最新情報はライブチャートで確認できます。
SOXS株に投資する方法は？
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Sharesへの投資では、年間の値幅4.48 - 53.43と現在の4.69を考慮します。注文は多くの場合4.69や4.99で行われる前に、-11.51%や-74.34%と比較されます。SOXSの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Direxion Daily Semiconductor Bear 3X Sharesの株の最高値は？
Direxion Daily Semiconductor Bear 3X Sharesの過去1年の最高値は53.43でした。4.48 - 53.43内で株価は大きく変動し、4.59と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Sharesのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Direxion Daily Semiconductor Bear 3X Sharesの株の最低値は？
Direxion Daily Semiconductor Bear 3X Shares(SOXS)の年間最安値は4.48でした。現在の4.69や4.48 - 53.43と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。SOXSの動きはライブチャートで確認できます。
SOXSの株式分割はいつ行われましたか？
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Sharesは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、4.59、-79.24%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 4.59
- 始値
- 4.56
- 買値
- 4.69
- 買値
- 4.99
- 安値
- 4.48
- 高値
- 4.77
- 出来高
- 46.061 K
- 1日の変化
- 2.18%
- 1ヶ月の変化
- -11.51%
- 6ヶ月の変化
- -74.34%
- 1年の変化
- -79.24%