SOXS: Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares
Le taux de change de SOXS a changé de -5.74% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 4.58 et à un maximum de 4.72.
Suivez la dynamique Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
SOXS Nouvelles
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action SOXS aujourd'hui ?
L'action Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares est cotée à 4.60 aujourd'hui. Elle se négocie dans -5.74%, a clôturé hier à 4.88 et son volume d'échange a atteint 43089. Le graphique en temps réel du cours de SOXS présente ces mises à jour.
L'action Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares verse-t-elle des dividendes ?
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares est actuellement valorisé à 4.60. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -79.64% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de SOXS.
Comment acheter des actions SOXS ?
Vous pouvez acheter des actions Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares au cours actuel de 4.60. Les ordres sont généralement placés à proximité de 4.60 ou de 4.90, le 43089 et le -0.43% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de SOXS sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action SOXS ?
Investir dans Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares implique de prendre en compte la fourchette annuelle 4.56 - 53.43 et le prix actuel 4.60. Beaucoup comparent -13.21% et -74.84% avant de passer des ordres à 4.60 ou 4.90. Consultez le graphique du cours de SOXS en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Direxion Daily Semiconductor Bear 3X Shares ?
Le cours le plus élevé de Direxion Daily Semiconductor Bear 3X Shares l'année dernière était 53.43. Au cours de 4.56 - 53.43, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 4.88 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Direxion Daily Semiconductor Bear 3X Shares ?
Le cours le plus bas de Direxion Daily Semiconductor Bear 3X Shares (SOXS) sur l'année a été 4.56. Sa comparaison avec 4.60 et 4.56 - 53.43 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de SOXS sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action SOXS a-t-elle été divisée ?
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 4.88 et -79.64% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 4.88
- Ouverture
- 4.62
- Bid
- 4.60
- Ask
- 4.90
- Plus Bas
- 4.58
- Plus Haut
- 4.72
- Volume
- 43.089 K
- Changement quotidien
- -5.74%
- Changement Mensuel
- -13.21%
- Changement à 6 Mois
- -74.84%
- Changement Annuel
- -79.64%
- Act
-
- Fcst
- 207 K
- Prev
- 218 K
- Act
-
- Fcst
- 1.923 M
- Prev
- 1.926 M
- Act
-
- Fcst
- 2.5%
- Prev
- -1.3%