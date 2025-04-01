Moedas / SONM
SONM: Sonim Technologies Inc
0.71 USD 0.00 (0.00%)
Setor: Tecnologia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do SONM para hoje mudou para 0.00%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 0.68 e o mais alto foi 0.77.
Veja a dinâmica do par de moedas Sonim Technologies Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SONM Notícias
- Sonim launches ultra-rugged XP3plus 5G flip phone on AT&T
- Sonim launches ultra-rugged XP Pro smartphone across Canada
- Sonim Technologies grants special director awards and reports annual meeting vote results
- Social Mobile to acquire Sonim Technologies in $20 million deal
- AJP and Orbic urge Sonim stockholders to vote for new board slate
- Sonim rejects Orbic offer, favors Social Mobile asset sale deal
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.91%
- Nasdaq Dips 150 Points; US ISM Manufacturing PMI Rises In June - Aeva Technologies (NASDAQ:AEVA), ATAI Life Sciences (NASDAQ:ATAI)
- US Stocks Mixed; Dow Gains Over 50 Points - BioNexus Gene Lab (NASDAQ:BGLC), ClearOne (NASDAQ:CLRO)
- Sonim Technologies stock tumbles after pricing public offering
- Sonim Technologies prices $5.55 million public offering
- Lytton sells Sonim Technologies (SONM) shares for $1.26 million
- Sonim Technologies updates on reverse takeover plans with AI firm
- Sonim receives $25 million acquisition offer from Orbic North America
- Major Sonim investors urge board overhaul amid stock decline
- Orbic offers $25 million to acquire Sonim Technologies assets
- Morning News Wrap-Up: Wednesday’s Biggest Stock Market Stories! - TipRanks.com
- Sonim signs LOI for reverse takeover with AI computing company
- Orbic North America, LLC Files Definitive Proxy Materials with the Securities and Exchange Commission
- Sonim outlines strategic alternatives amid Orbic proxy contest
- Sonim confirms unsolicited $3.60 per share offer from DOOGEE
- Sonim XP Pro Lands at AT&T Friday, June 6
- Sonim Technologies inks LOI for asset acquisition by Social Mobile
- US Stocks Likely To Open Mixed After Disappointing Q1 Performance: 'April Does Better After A Weak Q1,' Says Expert - Allarity Therapeutics (NASDAQ:ALLR)
Faixa diária
0.68 0.77
Faixa anual
0.52 6.38
- Fechamento anterior
- 0.71
- Open
- 0.71
- Bid
- 0.71
- Ask
- 1.01
- Low
- 0.68
- High
- 0.77
- Volume
- 882
- Mudança diária
- 0.00%
- Mudança mensal
- 18.33%
- Mudança de 6 meses
- -71.37%
- Mudança anual
- -76.33%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
- $49.2 bilh
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $151.0 bilh