SONM: Sonim Technologies Inc
0.73 USD 0.02 (2.82%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de SONM a changé de 2.82% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 0.70 et à un maximum de 0.73.
Suivez la dynamique Sonim Technologies Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SONM Nouvelles
- Sonim launches ultra-rugged XP3plus 5G flip phone on AT&T
- Sonim launches ultra-rugged XP Pro smartphone across Canada
- Sonim Technologies grants special director awards and reports annual meeting vote results
- Social Mobile to acquire Sonim Technologies in $20 million deal
- AJP and Orbic urge Sonim stockholders to vote for new board slate
- Sonim rejects Orbic offer, favors Social Mobile asset sale deal
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.91%
- Nasdaq Dips 150 Points; US ISM Manufacturing PMI Rises In June - Aeva Technologies (NASDAQ:AEVA), ATAI Life Sciences (NASDAQ:ATAI)
- US Stocks Mixed; Dow Gains Over 50 Points - BioNexus Gene Lab (NASDAQ:BGLC), ClearOne (NASDAQ:CLRO)
- Sonim Technologies stock tumbles after pricing public offering
- Sonim Technologies prices $5.55 million public offering
- Lytton sells Sonim Technologies (SONM) shares for $1.26 million
- Sonim Technologies updates on reverse takeover plans with AI firm
- Sonim receives $25 million acquisition offer from Orbic North America
- Major Sonim investors urge board overhaul amid stock decline
- Orbic offers $25 million to acquire Sonim Technologies assets
- Morning News Wrap-Up: Wednesday’s Biggest Stock Market Stories! - TipRanks.com
- Sonim signs LOI for reverse takeover with AI computing company
- Orbic North America, LLC Files Definitive Proxy Materials with the Securities and Exchange Commission
- Sonim outlines strategic alternatives amid Orbic proxy contest
- Sonim confirms unsolicited $3.60 per share offer from DOOGEE
- Sonim XP Pro Lands at AT&T Friday, June 6
- Sonim Technologies inks LOI for asset acquisition by Social Mobile
- US Stocks Likely To Open Mixed After Disappointing Q1 Performance: 'April Does Better After A Weak Q1,' Says Expert - Allarity Therapeutics (NASDAQ:ALLR)
Range quotidien
0.70 0.73
Range Annuel
0.52 6.38
- Clôture Précédente
- 0.71
- Ouverture
- 0.72
- Bid
- 0.73
- Ask
- 1.03
- Plus Bas
- 0.70
- Plus Haut
- 0.73
- Volume
- 272
- Changement quotidien
- 2.82%
- Changement Mensuel
- 21.67%
- Changement à 6 Mois
- -70.56%
- Changement Annuel
- -75.67%
20 septembre, samedi