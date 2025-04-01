통화 / SONM
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
SONM: Sonim Technologies Inc
0.73 USD 0.02 (2.82%)
부문: 기술 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
SONM 환율이 오늘 2.82%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 0.70이고 고가는 0.73이었습니다.
Sonim Technologies Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SONM News
- Sonim launches ultra-rugged XP3plus 5G flip phone on AT&T
- Sonim launches ultra-rugged XP Pro smartphone across Canada
- Sonim Technologies grants special director awards and reports annual meeting vote results
- Social Mobile to acquire Sonim Technologies in $20 million deal
- AJP and Orbic urge Sonim stockholders to vote for new board slate
- Sonim rejects Orbic offer, favors Social Mobile asset sale deal
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.91%
- Nasdaq Dips 150 Points; US ISM Manufacturing PMI Rises In June - Aeva Technologies (NASDAQ:AEVA), ATAI Life Sciences (NASDAQ:ATAI)
- US Stocks Mixed; Dow Gains Over 50 Points - BioNexus Gene Lab (NASDAQ:BGLC), ClearOne (NASDAQ:CLRO)
- Sonim Technologies stock tumbles after pricing public offering
- Sonim Technologies prices $5.55 million public offering
- Lytton sells Sonim Technologies (SONM) shares for $1.26 million
- Sonim Technologies updates on reverse takeover plans with AI firm
- Sonim receives $25 million acquisition offer from Orbic North America
- Major Sonim investors urge board overhaul amid stock decline
- Orbic offers $25 million to acquire Sonim Technologies assets
- Morning News Wrap-Up: Wednesday’s Biggest Stock Market Stories! - TipRanks.com
- Sonim signs LOI for reverse takeover with AI computing company
- Orbic North America, LLC Files Definitive Proxy Materials with the Securities and Exchange Commission
- Sonim outlines strategic alternatives amid Orbic proxy contest
- Sonim confirms unsolicited $3.60 per share offer from DOOGEE
- Sonim XP Pro Lands at AT&T Friday, June 6
- Sonim Technologies inks LOI for asset acquisition by Social Mobile
- US Stocks Likely To Open Mixed After Disappointing Q1 Performance: 'April Does Better After A Weak Q1,' Says Expert - Allarity Therapeutics (NASDAQ:ALLR)
일일 변동 비율
0.70 0.73
년간 변동
0.52 6.38
- 이전 종가
- 0.71
- 시가
- 0.72
- Bid
- 0.73
- Ask
- 1.03
- 저가
- 0.70
- 고가
- 0.73
- 볼륨
- 272
- 일일 변동
- 2.82%
- 월 변동
- 21.67%
- 6개월 변동
- -70.56%
- 년간 변동율
- -75.67%
20 9월, 토요일