SONM: Sonim Technologies Inc
0.70 USD 0.05 (6.67%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SONM за сегодня изменился на -6.67%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.68, а максимальная — 0.77.
Следите за динамикой Sonim Technologies Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
0.68 0.77
Годовой диапазон
0.52 6.38
- Предыдущее закрытие
- 0.75
- Open
- 0.74
- Bid
- 0.70
- Ask
- 1.00
- Low
- 0.68
- High
- 0.77
- Объем
- 358
- Дневное изменение
- -6.67%
- Месячное изменение
- 16.67%
- 6-месячное изменение
- -71.77%
- Годовое изменение
- -76.67%
