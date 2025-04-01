通貨 / SONM
SONM: Sonim Technologies Inc
0.71 USD 0.00 (0.00%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
SONMの今日の為替レートは、0.00%変化しました。日中、通貨は1あたり0.68の安値と0.77の高値で取引されました。
Sonim Technologies Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
0.68 0.77
1年のレンジ
0.52 6.38
- 以前の終値
- 0.71
- 始値
- 0.71
- 買値
- 0.71
- 買値
- 1.01
- 安値
- 0.68
- 高値
- 0.77
- 出来高
- 882
- 1日の変化
- 0.00%
- 1ヶ月の変化
- 18.33%
- 6ヶ月の変化
- -71.37%
- 1年の変化
- -76.33%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K