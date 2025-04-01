货币 / SONM
SONM: Sonim Technologies Inc
0.70 USD 0.05 (6.67%)
版块: 技术 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日SONM汇率已更改-6.67%。当日，交易品种以低点0.68和高点0.77进行交易。
关注Sonim Technologies Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
SONM新闻
- Sonim launches ultra-rugged XP3plus 5G flip phone on AT&T
- Sonim launches ultra-rugged XP Pro smartphone across Canada
- Sonim Technologies grants special director awards and reports annual meeting vote results
- Social Mobile to acquire Sonim Technologies in $20 million deal
- AJP and Orbic urge Sonim stockholders to vote for new board slate
- Sonim rejects Orbic offer, favors Social Mobile asset sale deal
- Sonim Technologies stock tumbles after pricing public offering
- Sonim Technologies prices $5.55 million public offering
- Lytton sells Sonim Technologies (SONM) shares for $1.26 million
- Sonim Technologies updates on reverse takeover plans with AI firm
- Sonim receives $25 million acquisition offer from Orbic North America
- Major Sonim investors urge board overhaul amid stock decline
- Orbic offers $25 million to acquire Sonim Technologies assets
- Sonim signs LOI for reverse takeover with AI computing company
- Orbic North America, LLC Files Definitive Proxy Materials with the Securities and Exchange Commission
- Sonim outlines strategic alternatives amid Orbic proxy contest
- Sonim confirms unsolicited $3.60 per share offer from DOOGEE
- Sonim XP Pro Lands at AT&T Friday, June 6
- Sonim Technologies inks LOI for asset acquisition by Social Mobile
日范围
0.68 0.77
年范围
0.52 6.38
- 前一天收盘价
- 0.75
- 开盘价
- 0.74
- 卖价
- 0.70
- 买价
- 1.00
- 最低价
- 0.68
- 最高价
- 0.77
- 交易量
- 358
- 日变化
- -6.67%
- 月变化
- 16.67%
- 6个月变化
- -71.77%
- 年变化
- -76.67%
