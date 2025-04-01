Valute / SONM
SONM: Sonim Technologies Inc
0.73 USD 0.02 (2.82%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio SONM ha avuto una variazione del 2.82% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.70 e ad un massimo di 0.73.
Segui le dinamiche di Sonim Technologies Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
0.70 0.73
Intervallo Annuale
0.52 6.38
- Chiusura Precedente
- 0.71
- Apertura
- 0.72
- Bid
- 0.73
- Ask
- 1.03
- Minimo
- 0.70
- Massimo
- 0.73
- Volume
- 272
- Variazione giornaliera
- 2.82%
- Variazione Mensile
- 21.67%
- Variazione Semestrale
- -70.56%
- Variazione Annuale
- -75.67%
21 settembre, domenica