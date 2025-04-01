Divisas / SONM
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
SONM: Sonim Technologies Inc
0.71 USD 0.01 (1.43%)
Sector: Tecnología Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de SONM de hoy ha cambiado un 1.43%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 0.67, mientras que el máximo ha alcanzado 0.73.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Sonim Technologies Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SONM News
- Sonim launches ultra-rugged XP3plus 5G flip phone on AT&T
- Sonim launches ultra-rugged XP Pro smartphone across Canada
- Sonim Technologies grants special director awards and reports annual meeting vote results
- Social Mobile to acquire Sonim Technologies in $20 million deal
- AJP and Orbic urge Sonim stockholders to vote for new board slate
- Sonim rejects Orbic offer, favors Social Mobile asset sale deal
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.91%
- Nasdaq Dips 150 Points; US ISM Manufacturing PMI Rises In June - Aeva Technologies (NASDAQ:AEVA), ATAI Life Sciences (NASDAQ:ATAI)
- US Stocks Mixed; Dow Gains Over 50 Points - BioNexus Gene Lab (NASDAQ:BGLC), ClearOne (NASDAQ:CLRO)
- Sonim Technologies stock tumbles after pricing public offering
- Sonim Technologies prices $5.55 million public offering
- Lytton sells Sonim Technologies (SONM) shares for $1.26 million
- Sonim Technologies updates on reverse takeover plans with AI firm
- Sonim receives $25 million acquisition offer from Orbic North America
- Major Sonim investors urge board overhaul amid stock decline
- Orbic offers $25 million to acquire Sonim Technologies assets
- Morning News Wrap-Up: Wednesday’s Biggest Stock Market Stories! - TipRanks.com
- Sonim signs LOI for reverse takeover with AI computing company
- Orbic North America, LLC Files Definitive Proxy Materials with the Securities and Exchange Commission
- Sonim outlines strategic alternatives amid Orbic proxy contest
- Sonim confirms unsolicited $3.60 per share offer from DOOGEE
- Sonim XP Pro Lands at AT&T Friday, June 6
- Sonim Technologies inks LOI for asset acquisition by Social Mobile
- US Stocks Likely To Open Mixed After Disappointing Q1 Performance: 'April Does Better After A Weak Q1,' Says Expert - Allarity Therapeutics (NASDAQ:ALLR)
Rango diario
0.67 0.73
Rango anual
0.52 6.38
- Cierres anteriores
- 0.70
- Open
- 0.71
- Bid
- 0.71
- Ask
- 1.01
- Low
- 0.67
- High
- 0.73
- Volumen
- 247
- Cambio diario
- 1.43%
- Cambio mensual
- 18.33%
- Cambio a 6 meses
- -71.37%
- Cambio anual
- -76.33%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B