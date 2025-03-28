CotaçõesSeções
SLVR
SLVR: SilverSPAC Inc. Cl A

44.05 USD 0.38 (0.86%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do SLVR para hoje mudou para -0.86%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 42.64 e o mais alto foi 44.83.

Veja a dinâmica do par de moedas SilverSPAC Inc. Cl A. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de SLVR hoje?

Hoje SilverSPAC Inc. Cl A (SLVR) está avaliado em 44.05. O instrumento é negociado dentro de -0.86%, o fechamento de ontem foi 44.43, e o volume de negociação atingiu 630. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de SLVR em tempo real.

As ações de SilverSPAC Inc. Cl A pagam dividendos?

Atualmente SilverSPAC Inc. Cl A está avaliado em 44.05. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 106.52% e USD. Monitore os movimentos de SLVR no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de SLVR?

Você pode comprar ações de SilverSPAC Inc. Cl A (SLVR) pelo preço atual 44.05. Ordens geralmente são executadas perto de 44.05 ou 44.35, enquanto 630 e 1.03% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de SLVR no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de SLVR?

Investir em SilverSPAC Inc. Cl A envolve considerar a faixa anual 19.66 - 44.98 e o preço atual 44.05. Muitos comparam 21.55% e 83.77% antes de enviar ordens em 44.05 ou 44.35. Estude as mudanças diárias de preço de SLVR no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações Silverspac Inc.?

O maior preço de Silverspac Inc. (SLVR) no último ano foi 44.98. As ações oscilaram bastante dentro de 19.66 - 44.98, e a comparação com 44.43 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de SilverSPAC Inc. Cl A no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações Silverspac Inc.?

O menor preço de Silverspac Inc. (SLVR) no ano foi 19.66. A comparação com o preço atual 44.05 e 19.66 - 44.98 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de SLVR em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de SLVR?

No passado SilverSPAC Inc. Cl A passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 44.43 e 106.52% após os eventos corporativos.

Faixa diária
42.64 44.83
Faixa anual
19.66 44.98
Fechamento anterior
44.43
Open
43.60
Bid
44.05
Ask
44.35
Low
42.64
High
44.83
Volume
630
Mudança diária
-0.86%
Mudança mensal
21.55%
Mudança de 6 meses
83.77%
Mudança anual
106.52%
