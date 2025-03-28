- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
SLVR: SilverSPAC Inc. Cl A
A taxa do SLVR para hoje mudou para -0.86%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 42.64 e o mais alto foi 44.83.
Veja a dinâmica do par de moedas SilverSPAC Inc. Cl A. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SLVR Notícias
- Best-Performing ETF Areas of Last Week That Are Up At Least 10%
- Silver: Ultimate Precious Metals Investment For 2025 And 2026 (NYSEARCA:PSLV)
- Gold eases from record peak; all eyes on US jobs data
- Gold races to all-time high above $3,500 on US rate cut prospects
- Gold futures climb to fresh record after report of US tariff move
- Silver’s hot streak gathers pace; market at highest since 2011
- SLVR: A Good ETF In A Likely Overbought Silver Market (NASDAQ:SLVR)
- Sprott: Excellent AUM Growth In The Exchange Listed Products Segment (NYSE:SII)
- Silver's Second Act: Why Recent Market Dynamics May Reprice A Key Commodity - Sprott Silver Miners & Physical Silver ETF (NASDAQ:SLVR)
- Gold falls as easing US-China trade tensions weaken safe-haven demand
- Gold slips on US-China trade talk hopes; traders eye Fed policy
- Gold hits two-week high on safe-haven demand; Fed decision looms
- Annual gold price forecast tops $3,000 for first time: Reuters poll
- Gold declines as trade war concerns ease, US data in focus
- Gold slips more than 1% as China considers US tariff exemption
- Gold firms as markets grapple with US tariff uncertainty
- Gold prices ease from record highs as Trump grants tariff exemptions
- Gold prices climb over 1% as Trump hikes China tariffs
- Gold rises as trade war jitters revive safe-haven demand
- Gold drops to 3-1/2-week low as market sell-off hits bullion
- Gold, Silver And The Fear Trade
- Trade Uncertainties Drive Gold To New Highs – Invest Your Way Through With These ETFs - Sprott Active Gold & Silver Miners ETF (NASDAQ:GBUG), Sprott Junior Gold Miners ETF (ARCA:SGDJ)
- Gold slips 1% as traders weigh tariff risk; focus on payrolls data
- Gold climbs record high as Trump's tariff plans spark safe-haven demand
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de SLVR hoje?
Hoje SilverSPAC Inc. Cl A (SLVR) está avaliado em 44.05. O instrumento é negociado dentro de -0.86%, o fechamento de ontem foi 44.43, e o volume de negociação atingiu 630. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de SLVR em tempo real.
As ações de SilverSPAC Inc. Cl A pagam dividendos?
Atualmente SilverSPAC Inc. Cl A está avaliado em 44.05. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 106.52% e USD. Monitore os movimentos de SLVR no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de SLVR?
Você pode comprar ações de SilverSPAC Inc. Cl A (SLVR) pelo preço atual 44.05. Ordens geralmente são executadas perto de 44.05 ou 44.35, enquanto 630 e 1.03% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de SLVR no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de SLVR?
Investir em SilverSPAC Inc. Cl A envolve considerar a faixa anual 19.66 - 44.98 e o preço atual 44.05. Muitos comparam 21.55% e 83.77% antes de enviar ordens em 44.05 ou 44.35. Estude as mudanças diárias de preço de SLVR no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Silverspac Inc.?
O maior preço de Silverspac Inc. (SLVR) no último ano foi 44.98. As ações oscilaram bastante dentro de 19.66 - 44.98, e a comparação com 44.43 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de SilverSPAC Inc. Cl A no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Silverspac Inc.?
O menor preço de Silverspac Inc. (SLVR) no ano foi 19.66. A comparação com o preço atual 44.05 e 19.66 - 44.98 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de SLVR em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de SLVR?
No passado SilverSPAC Inc. Cl A passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 44.43 e 106.52% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 44.43
- Open
- 43.60
- Bid
- 44.05
- Ask
- 44.35
- Low
- 42.64
- High
- 44.83
- Volume
- 630
- Mudança diária
- -0.86%
- Mudança mensal
- 21.55%
- Mudança de 6 meses
- 83.77%
- Mudança anual
- 106.52%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 1.8%
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
- -0.3%
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
- 94.2
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.8