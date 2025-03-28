- Aperçu
SLVR: SilverSPAC Inc. Cl A
Le taux de change de SLVR a changé de 2.37% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 44.04 et à un maximum de 44.98.
Suivez la dynamique SilverSPAC Inc. Cl A. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SLVR Nouvelles
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action SLVR aujourd'hui ?
L'action SilverSPAC Inc. Cl A est cotée à 44.43 aujourd'hui. Elle se négocie dans 2.37%, a clôturé hier à 43.40 et son volume d'échange a atteint 1425. Le graphique en temps réel du cours de SLVR présente ces mises à jour.
L'action SilverSPAC Inc. Cl A verse-t-elle des dividendes ?
SilverSPAC Inc. Cl A est actuellement valorisé à 44.43. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 108.30% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de SLVR.
Comment acheter des actions SLVR ?
Vous pouvez acheter des actions SilverSPAC Inc. Cl A au cours actuel de 44.43. Les ordres sont généralement placés à proximité de 44.43 ou de 44.73, le 1425 et le -0.72% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de SLVR sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action SLVR ?
Investir dans SilverSPAC Inc. Cl A implique de prendre en compte la fourchette annuelle 19.66 - 44.98 et le prix actuel 44.43. Beaucoup comparent 22.60% et 85.36% avant de passer des ordres à 44.43 ou 44.73. Consultez le graphique du cours de SLVR en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Silverspac Inc. ?
Le cours le plus élevé de Silverspac Inc. l'année dernière était 44.98. Au cours de 19.66 - 44.98, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 43.40 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de SilverSPAC Inc. Cl A sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Silverspac Inc. ?
Le cours le plus bas de Silverspac Inc. (SLVR) sur l'année a été 19.66. Sa comparaison avec 44.43 et 19.66 - 44.98 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de SLVR sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action SLVR a-t-elle été divisée ?
SilverSPAC Inc. Cl A a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 43.40 et 108.30% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 43.40
- Ouverture
- 44.75
- Bid
- 44.43
- Ask
- 44.73
- Plus Bas
- 44.04
- Plus Haut
- 44.98
- Volume
- 1.425 K
- Changement quotidien
- 2.37%
- Changement Mensuel
- 22.60%
- Changement à 6 Mois
- 85.36%
- Changement Annuel
- 108.30%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8