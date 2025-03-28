- Panoramica
SLVR: SilverSPAC Inc. Cl A
Il tasso di cambio SLVR ha avuto una variazione del -0.83% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 42.64 e ad un massimo di 44.83.
Segui le dinamiche di SilverSPAC Inc. Cl A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni SLVR oggi?
Oggi le azioni SilverSPAC Inc. Cl A sono prezzate a 44.06. Viene scambiato all'interno di -0.83%, la chiusura di ieri è stata 44.43 e il volume degli scambi ha raggiunto 491. Il grafico dei prezzi in tempo reale di SLVR mostra questi aggiornamenti.
Le azioni SilverSPAC Inc. Cl A pagano dividendi?
SilverSPAC Inc. Cl A è attualmente valutato a 44.06. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 106.56% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di SLVR.
Come acquistare azioni SLVR?
Puoi acquistare azioni SilverSPAC Inc. Cl A al prezzo attuale di 44.06. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 44.06 o 44.36, mentre 491 e 1.06% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di SLVR sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni SLVR?
Investire in SilverSPAC Inc. Cl A implica considerare l'intervallo annuale 19.66 - 44.98 e il prezzo attuale 44.06. Molti confrontano 21.58% e 83.81% prima di effettuare ordini su 44.06 o 44.36. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di SLVR con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Silverspac Inc.?
Il prezzo massimo di Silverspac Inc. nell'ultimo anno è stato 44.98. All'interno di 19.66 - 44.98, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 44.43 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di SilverSPAC Inc. Cl A utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Silverspac Inc.?
Il prezzo più basso di Silverspac Inc. (SLVR) nel corso dell'anno è stato 19.66. Confrontandolo con gli attuali 44.06 e 19.66 - 44.98 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda SLVR muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di SLVR?
SilverSPAC Inc. Cl A ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 44.43 e 106.56%.
- Chiusura Precedente
- 44.43
- Apertura
- 43.60
- Bid
- 44.06
- Ask
- 44.36
- Minimo
- 42.64
- Massimo
- 44.83
- Volume
- 491
- Variazione giornaliera
- -0.83%
- Variazione Mensile
- 21.58%
- Variazione Semestrale
- 83.81%
- Variazione Annuale
- 106.56%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8