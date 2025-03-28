QuotazioniSezioni
Valute / SLVR
Tornare a Azioni

SLVR: SilverSPAC Inc. Cl A

44.06 USD 0.37 (0.83%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio SLVR ha avuto una variazione del -0.83% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 42.64 e ad un massimo di 44.83.

Segui le dinamiche di SilverSPAC Inc. Cl A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

SLVR News

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni SLVR oggi?

Oggi le azioni SilverSPAC Inc. Cl A sono prezzate a 44.06. Viene scambiato all'interno di -0.83%, la chiusura di ieri è stata 44.43 e il volume degli scambi ha raggiunto 491. Il grafico dei prezzi in tempo reale di SLVR mostra questi aggiornamenti.

Le azioni SilverSPAC Inc. Cl A pagano dividendi?

SilverSPAC Inc. Cl A è attualmente valutato a 44.06. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 106.56% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di SLVR.

Come acquistare azioni SLVR?

Puoi acquistare azioni SilverSPAC Inc. Cl A al prezzo attuale di 44.06. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 44.06 o 44.36, mentre 491 e 1.06% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di SLVR sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni SLVR?

Investire in SilverSPAC Inc. Cl A implica considerare l'intervallo annuale 19.66 - 44.98 e il prezzo attuale 44.06. Molti confrontano 21.58% e 83.81% prima di effettuare ordini su 44.06 o 44.36. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di SLVR con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni Silverspac Inc.?

Il prezzo massimo di Silverspac Inc. nell'ultimo anno è stato 44.98. All'interno di 19.66 - 44.98, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 44.43 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di SilverSPAC Inc. Cl A utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Silverspac Inc.?

Il prezzo più basso di Silverspac Inc. (SLVR) nel corso dell'anno è stato 19.66. Confrontandolo con gli attuali 44.06 e 19.66 - 44.98 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda SLVR muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di SLVR?

SilverSPAC Inc. Cl A ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 44.43 e 106.56%.

Intervallo Giornaliero
42.64 44.83
Intervallo Annuale
19.66 44.98
Chiusura Precedente
44.43
Apertura
43.60
Bid
44.06
Ask
44.36
Minimo
42.64
Massimo
44.83
Volume
491
Variazione giornaliera
-0.83%
Variazione Mensile
21.58%
Variazione Semestrale
83.81%
Variazione Annuale
106.56%
30 settembre, martedì
10:00
USD
Discorso del Governatore della Fed Jefferson
Agire
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 anni su 20
Agire
1.8%
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 non destagionalizzato m/m
Agire
-0.3%
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago Business Barometer
Agire
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offerte di lavoro JOLTS
Agire
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indicatore di Fiducia dei Consumatori
Agire
94.2
Fcst
100.7
Prev
97.8