SLVR: SilverSPAC Inc. Cl A
El tipo de cambio de SLVR de hoy ha cambiado un -0.86%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 42.64, mientras que el máximo ha alcanzado 44.83.
Siga la dinámica de la pareja de divisas SilverSPAC Inc. Cl A. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
SLVR News
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de SLVR hoy?
SilverSPAC Inc. Cl A (SLVR) se evalúa hoy en 44.05. El instrumento se negocia dentro de -0.86%; el cierre de ayer ha sido 44.43 y el volumen comercial ha alcanzado 630. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios SLVR en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de SilverSPAC Inc. Cl A?
SilverSPAC Inc. Cl A se evalúa actualmente en 44.05. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 106.52% y USD. Monitoree los movimientos de SLVR en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de SLVR?
Puede comprar acciones de SilverSPAC Inc. Cl A (SLVR) al precio actual de 44.05. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 44.05 o 44.35, mientras que 630 y 1.03% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de SLVR en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de SLVR?
Invertir en SilverSPAC Inc. Cl A implica tener en cuenta el rango anual 19.66 - 44.98 y el precio actual 44.05. Muchos comparan 21.55% y 83.77% antes de colocar órdenes en 44.05 o 44.35. Estudie los cambios diarios de precios de SLVR en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Silverspac Inc.?
El precio más alto de Silverspac Inc. (SLVR) en el último año ha sido 44.98. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 19.66 - 44.98, una comparación con 44.43 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de SilverSPAC Inc. Cl A en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Silverspac Inc.?
El precio más bajo de Silverspac Inc. (SLVR) para el año ha sido 19.66. La comparación con los actuales 44.05 y 19.66 - 44.98 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de SLVR en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de SLVR?
En el pasado, SilverSPAC Inc. Cl A ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 44.43 y 106.52% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 44.43
- Open
- 43.60
- Bid
- 44.05
- Ask
- 44.35
- Low
- 42.64
- High
- 44.83
- Volumen
- 630
- Cambio diario
- -0.86%
- Cambio mensual
- 21.55%
- Cambio a 6 meses
- 83.77%
- Cambio anual
- 106.52%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 1.8%
- Pronós.
- 1.7%
- Prev.
- 2.1%
- Act.
- -0.3%
- Pronós.
- -0.4%
- Prev.
- 0.0%
- Act.
-
- Pronós.
- 45.8
- Prev.
- 41.5
- Act.
-
- Pronós.
- 7.326 M
- Prev.
- 7.181 M
- Act.
- 94.2
- Pronós.
- 100.7
- Prev.
- 97.8