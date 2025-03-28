- Обзор рынка
SLVR: SilverSPAC Inc. Cl A
Курс SLVR за сегодня изменился на -0.83%. При этом минимальная цена на торгах достигала 42.64, а максимальная — 44.83.
Следите за динамикой SilverSPAC Inc. Cl A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций SLVR сегодня?
SilverSPAC Inc. Cl A (SLVR) сегодня оценивается на уровне 44.06. Инструмент торгуется в пределах -0.83%, вчерашнее закрытие составило 44.43, а торговый объем достиг 491. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SLVR в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям SilverSPAC Inc. Cl A?
SilverSPAC Inc. Cl A в настоящее время оценивается в 44.06. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 106.56% и USD. Отслеживайте движения SLVR на графике в реальном времени.
Как купить акции SLVR?
Вы можете купить акции SilverSPAC Inc. Cl A (SLVR) по текущей цене 44.06. Ордера обычно размещаются около 44.06 или 44.36, тогда как 491 и 1.06% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SLVR на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции SLVR?
Инвестирование в SilverSPAC Inc. Cl A предполагает учет годового диапазона 19.66 - 44.98 и текущей цены 44.06. Многие сравнивают 21.58% и 83.81% перед размещением ордеров на 44.06 или 44.36. Изучайте ежедневные изменения цены SLVR на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Silverspac Inc.?
Самая высокая цена Silverspac Inc. (SLVR) за последний год составила 44.98. Акции заметно колебались в пределах 19.66 - 44.98, сравнение с 44.43 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику SilverSPAC Inc. Cl A на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Silverspac Inc.?
Самая низкая цена Silverspac Inc. (SLVR) за год составила 19.66. Сравнение с текущими 44.06 и 19.66 - 44.98 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SLVR во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций SLVR?
В прошлом SilverSPAC Inc. Cl A проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 44.43 и 106.56% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 44.43
- Open
- 43.60
- Bid
- 44.06
- Ask
- 44.36
- Low
- 42.64
- High
- 44.83
- Объем
- 491
- Дневное изменение
- -0.83%
- Месячное изменение
- 21.58%
- 6-месячное изменение
- 83.81%
- Годовое изменение
- 106.56%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 1.8%
- Прог.
- 1.7%
- Пред.
- 2.1%
- Акт.
- -0.3%
- Прог.
- -0.4%
- Пред.
- 0.0%
- Акт.
-
- Прог.
- 45.8
- Пред.
- 41.5
- Акт.
-
- Прог.
- 7.326 млн
- Пред.
- 7.181 млн
- Акт.
- 94.2
- Прог.
- 100.7
- Пред.
- 97.8