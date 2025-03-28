КотировкиРазделы
Валюты / SLVR
SLVR: SilverSPAC Inc. Cl A

44.06 USD 0.37 (0.83%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс SLVR за сегодня изменился на -0.83%. При этом минимальная цена на торгах достигала 42.64, а максимальная — 44.83.

Следите за динамикой SilverSPAC Inc. Cl A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций SLVR сегодня?

SilverSPAC Inc. Cl A (SLVR) сегодня оценивается на уровне 44.06. Инструмент торгуется в пределах -0.83%, вчерашнее закрытие составило 44.43, а торговый объем достиг 491. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SLVR в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям SilverSPAC Inc. Cl A?

SilverSPAC Inc. Cl A в настоящее время оценивается в 44.06. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 106.56% и USD. Отслеживайте движения SLVR на графике в реальном времени.

Как купить акции SLVR?

Вы можете купить акции SilverSPAC Inc. Cl A (SLVR) по текущей цене 44.06. Ордера обычно размещаются около 44.06 или 44.36, тогда как 491 и 1.06% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SLVR на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции SLVR?

Инвестирование в SilverSPAC Inc. Cl A предполагает учет годового диапазона 19.66 - 44.98 и текущей цены 44.06. Многие сравнивают 21.58% и 83.81% перед размещением ордеров на 44.06 или 44.36. Изучайте ежедневные изменения цены SLVR на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Silverspac Inc.?

Самая высокая цена Silverspac Inc. (SLVR) за последний год составила 44.98. Акции заметно колебались в пределах 19.66 - 44.98, сравнение с 44.43 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику SilverSPAC Inc. Cl A на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Silverspac Inc.?

Самая низкая цена Silverspac Inc. (SLVR) за год составила 19.66. Сравнение с текущими 44.06 и 19.66 - 44.98 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SLVR во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций SLVR?

В прошлом SilverSPAC Inc. Cl A проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 44.43 и 106.56% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
42.64 44.83
Годовой диапазон
19.66 44.98
Предыдущее закрытие
44.43
Open
43.60
Bid
44.06
Ask
44.36
Low
42.64
High
44.83
Объем
491
Дневное изменение
-0.83%
Месячное изменение
21.58%
6-месячное изменение
83.81%
Годовое изменение
106.56%
30 сентября, вторник
10:00
USD
Выступление управляющего ФРС Джефферсона
Акт.
Прог.
Пред.
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 г/г
Акт.
1.8%
Прог.
1.7%
Пред.
2.1%
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 без учета сезонных колебаний м/м
Акт.
-0.3%
Прог.
-0.4%
Пред.
0.0%
13:45
USD
Бизнес-барометр Чикаго от MNI
Акт.
Прог.
45.8
Пред.
41.5
14:00
USD
Число открытых вакансий на рынке труда
Акт.
Прог.
7.326 млн
Пред.
7.181 млн
14:00
USD
Индекс доверия потребителей от CB
Акт.
94.2
Прог.
100.7
Пред.
97.8