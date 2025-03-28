报价部分
货币 / SLVR
回到股票

SLVR: SilverSPAC Inc. Cl A

44.06 USD 0.37 (0.83%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日SLVR汇率已更改-0.83%。当日，交易品种以低点42.64和高点44.83进行交易。

关注SilverSPAC Inc. Cl A动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

SLVR新闻

常见问题解答

SLVR股票今天的价格是多少？

SilverSPAC Inc. Cl A股票今天的定价为44.06。它在-0.83%范围内交易，昨天的收盘价为44.43，交易量达到491。SLVR的实时价格图表显示了这些更新。

SilverSPAC Inc. Cl A股票是否支付股息？

SilverSPAC Inc. Cl A目前的价值为44.06。股息政策取决于公司，而投资者也会关注106.56%和USD。实时查看图表以跟踪SLVR走势。

如何购买SLVR股票？

您可以以44.06的当前价格购买SilverSPAC Inc. Cl A股票。订单通常设置在44.06或44.36附近，而491和1.06%显示市场活动。立即关注SLVR的实时图表更新。

如何投资SLVR股票？

投资SilverSPAC Inc. Cl A需要考虑年度范围19.66 - 44.98和当前价格44.06。许多人在以44.06或44.36下订单之前，会比较21.58%和。实时查看SLVR价格图表，了解每日变化。

Silverspac Inc.股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Silverspac Inc.的最高价格是44.98。在19.66 - 44.98内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪SilverSPAC Inc. Cl A的绩效。

Silverspac Inc.股票的最低价格是多少？

Silverspac Inc.（SLVR）的最低价格为19.66。将其与当前的44.06和19.66 - 44.98进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SLVR在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

SLVR股票是什么时候拆分的？

SilverSPAC Inc. Cl A历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、44.43和106.56%中可见。

日范围
42.64 44.83
年范围
19.66 44.98
前一天收盘价
44.43
开盘价
43.60
卖价
44.06
买价
44.36
最低价
42.64
最高价
44.83
交易量
491
日变化
-0.83%
月变化
21.58%
6个月变化
83.81%
年变化
106.56%
30 九月, 星期二
10:00
USD
美联储理事Jefferson讲话
实际值
预测值
前值
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20个城市房价综合指数年率 y/y
实际值
1.8%
预测值
1.7%
前值
2.1%
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20座大城市房价综合指数 n.s.a.月率 m/m
实际值
-0.3%
预测值
-0.4%
前值
0.0%
13:45
USD
MNI芝加哥商业晴雨表
实际值
预测值
45.8
前值
41.5
14:00
USD
JOLTS 职位空缺
实际值
预测值
7.326 M
前值
7.181 M
14:00
USD
CB消费者信心指数
实际值
94.2
预测值
100.7
前值
97.8