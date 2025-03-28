- Übersicht
SLVR: SilverSPAC Inc. Cl A
Der Wechselkurs von SLVR hat sich für heute um -0.56% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 42.64 bis zu einem Hoch von 44.83 gehandelt.
Verfolgen Sie die SilverSPAC Inc. Cl A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von SLVR heute?
Die Aktie von SilverSPAC Inc. Cl A (SLVR) notiert heute bei 44.18. Sie wird innerhalb einer Spanne von -0.56% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 44.43 und das Handelsvolumen erreichte 758. Das Live-Chart von SLVR zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie SLVR Dividenden?
SilverSPAC Inc. Cl A wird derzeit mit 44.18 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 107.13% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von SLVR zu verfolgen.
Wie kaufe ich SLVR-Aktien?
Sie können Aktien von SilverSPAC Inc. Cl A (SLVR) zum aktuellen Kurs von 44.18 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 44.18 oder 44.48 platziert, während 758 und 1.33% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von SLVR auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in SLVR-Aktien?
Bei einer Investition in SilverSPAC Inc. Cl A müssen die jährliche Spanne 19.66 - 44.98 und der aktuelle Kurs 44.18 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 21.91% und 84.31%, bevor sie Orders zu 44.18 oder 44.48 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von SLVR.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Silverspac Inc.?
Der höchste Kurs von Silverspac Inc. (SLVR) im vergangenen Jahr lag bei 44.98. Innerhalb von 19.66 - 44.98 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 44.43 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von SilverSPAC Inc. Cl A mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Silverspac Inc.?
Der niedrigste Kurs von Silverspac Inc. (SLVR) im Laufe des Jahres betrug 19.66. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 44.18 und der Spanne 19.66 - 44.98 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von SLVR live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von SLVR statt?
SilverSPAC Inc. Cl A hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 44.43 und 107.13% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 44.43
- Eröffnung
- 43.60
- Bid
- 44.18
- Ask
- 44.48
- Tief
- 42.64
- Hoch
- 44.83
- Volumen
- 758
- Tagesänderung
- -0.56%
- Monatsänderung
- 21.91%
- 6-Monatsänderung
- 84.31%
- Jahresänderung
- 107.13%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8