SHOC: EA Series Trust Strive U.S. Semiconductor ETF
A taxa do SHOC para hoje mudou para -0.69%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 64.24 e o mais alto foi 65.02.
Veja a dinâmica do par de moedas EA Series Trust Strive U.S. Semiconductor ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
SHOC Notícias
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de SHOC hoje?
Hoje EA Series Trust Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC) está avaliado em 64.33. O instrumento é negociado dentro de 64.24 - 65.02, o fechamento de ontem foi 64.78, e o volume de negociação atingiu 25. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de SHOC em tempo real.
As ações de EA Series Trust Strive U.S. Semiconductor ETF pagam dividendos?
Atualmente EA Series Trust Strive U.S. Semiconductor ETF está avaliado em 64.33. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 41.14% e USD. Monitore os movimentos de SHOC no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de SHOC?
Você pode comprar ações de EA Series Trust Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC) pelo preço atual 64.33. Ordens geralmente são executadas perto de 64.33 ou 64.63, enquanto 25 e -1.03% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de SHOC no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de SHOC?
Investir em EA Series Trust Strive U.S. Semiconductor ETF envolve considerar a faixa anual 31.89 - 65.02 e o preço atual 64.33. Muitos comparam 3.71% e 58.68% antes de enviar ordens em 64.33 ou 64.63. Estude as mudanças diárias de preço de SHOC no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Strive U.S. Semiconductor ETF?
O maior preço de Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC) no último ano foi 65.02. As ações oscilaram bastante dentro de 31.89 - 65.02, e a comparação com 64.78 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de EA Series Trust Strive U.S. Semiconductor ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Strive U.S. Semiconductor ETF?
O menor preço de Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC) no ano foi 31.89. A comparação com o preço atual 64.33 e 31.89 - 65.02 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de SHOC em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de SHOC?
No passado EA Series Trust Strive U.S. Semiconductor ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 64.78 e 41.14% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 64.78
- Open
- 65.00
- Bid
- 64.33
- Ask
- 64.63
- Low
- 64.24
- High
- 65.02
- Volume
- 25
- Mudança diária
- -0.69%
- Mudança mensal
- 3.71%
- Mudança de 6 meses
- 58.68%
- Mudança anual
- 41.14%