SHOC: EA Series Trust Strive U.S. Semiconductor ETF
Der Wechselkurs von SHOC hat sich für heute um -0.69% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 64.24 bis zu einem Hoch von 65.02 gehandelt.
Verfolgen Sie die EA Series Trust Strive U.S. Semiconductor ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
SHOC News
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von SHOC heute?
Die Aktie von EA Series Trust Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC) notiert heute bei 64.33. Sie wird innerhalb einer Spanne von 64.24 - 65.02 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 64.78 und das Handelsvolumen erreichte 25. Das Live-Chart von SHOC zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie SHOC Dividenden?
EA Series Trust Strive U.S. Semiconductor ETF wird derzeit mit 64.33 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 41.14% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von SHOC zu verfolgen.
Wie kaufe ich SHOC-Aktien?
Sie können Aktien von EA Series Trust Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC) zum aktuellen Kurs von 64.33 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 64.33 oder 64.63 platziert, während 25 und -1.03% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von SHOC auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in SHOC-Aktien?
Bei einer Investition in EA Series Trust Strive U.S. Semiconductor ETF müssen die jährliche Spanne 31.89 - 65.02 und der aktuelle Kurs 64.33 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 3.71% und 58.68%, bevor sie Orders zu 64.33 oder 64.63 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von SHOC.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Strive U.S. Semiconductor ETF?
Der höchste Kurs von Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC) im vergangenen Jahr lag bei 65.02. Innerhalb von 31.89 - 65.02 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 64.78 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von EA Series Trust Strive U.S. Semiconductor ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Strive U.S. Semiconductor ETF?
Der niedrigste Kurs von Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC) im Laufe des Jahres betrug 31.89. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 64.33 und der Spanne 31.89 - 65.02 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von SHOC live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von SHOC statt?
EA Series Trust Strive U.S. Semiconductor ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 64.78 und 41.14% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 64.78
- Eröffnung
- 65.00
- Bid
- 64.33
- Ask
- 64.63
- Tief
- 64.24
- Hoch
- 65.02
- Volumen
- 25
- Tagesänderung
- -0.69%
- Monatsänderung
- 3.71%
- 6-Monatsänderung
- 58.68%
- Jahresänderung
- 41.14%