- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
SHOC: EA Series Trust Strive U.S. Semiconductor ETF
El tipo de cambio de SHOC de hoy ha cambiado un -0.69%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 64.24, mientras que el máximo ha alcanzado 65.02.
Siga la dinámica de la pareja de divisas EA Series Trust Strive U.S. Semiconductor ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SHOC News
- Should You Buy Nvidia ETFs as the Stock Slips From Record Valuation?
- AI Growth vs. High Expectations: Where Do NVIDIA ETFs Stand?
- NVIDIA Falls on Data Center Misses: Buy the Dip with ETFs?
- SHOC ETF: A High Conviction, Low Profile Bet On Semis (NYSE:SHOC)
- Are These ETFs Cheap Yet? Crypto, Cannabis, Chips
- Broadcom Powers Audi's Smart Factory Push with VMware Cloud: Details - Broadcom (NASDAQ:AVGO)
- Broadcom Supercharges VMware vDefend: New Tools Elevate Zero Trust Defense - Broadcom (NASDAQ:AVGO)
- Broadcom Innovates with New Sian3 and Sian2M DSPs, Cutting Power for Scalable AI/ML Connectivity - Broadcom (NASDAQ:AVGO)
- NVIDIA Introduces New AI And Robotics Tools At GTC, Powering The Future Of Technology - NVIDIA (NASDAQ:NVDA)
- NVIDIA Teams Up with GE, Google, IBM, And CrowdStrike To Redefine AI And Quantum Technology - NVIDIA (NASDAQ:NVDA)
- AMD Reshapes Strategy, Plans $4 Billion Data Center Asset Sale While Doubling Down on GPUs - Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD)
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de SHOC hoy?
EA Series Trust Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC) se evalúa hoy en 64.33. El instrumento se negocia dentro de 64.24 - 65.02; el cierre de ayer ha sido 64.78 y el volumen comercial ha alcanzado 25. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios SHOC en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de EA Series Trust Strive U.S. Semiconductor ETF?
EA Series Trust Strive U.S. Semiconductor ETF se evalúa actualmente en 64.33. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 41.14% y USD. Monitoree los movimientos de SHOC en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de SHOC?
Puede comprar acciones de EA Series Trust Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC) al precio actual de 64.33. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 64.33 o 64.63, mientras que 25 y -1.03% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de SHOC en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de SHOC?
Invertir en EA Series Trust Strive U.S. Semiconductor ETF implica tener en cuenta el rango anual 31.89 - 65.02 y el precio actual 64.33. Muchos comparan 3.71% y 58.68% antes de colocar órdenes en 64.33 o 64.63. Estudie los cambios diarios de precios de SHOC en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Strive U.S. Semiconductor ETF?
El precio más alto de Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC) en el último año ha sido 65.02. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 31.89 - 65.02, una comparación con 64.78 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de EA Series Trust Strive U.S. Semiconductor ETF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Strive U.S. Semiconductor ETF?
El precio más bajo de Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC) para el año ha sido 31.89. La comparación con los actuales 64.33 y 31.89 - 65.02 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de SHOC en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de SHOC?
En el pasado, EA Series Trust Strive U.S. Semiconductor ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 64.78 y 41.14% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 64.78
- Open
- 65.00
- Bid
- 64.33
- Ask
- 64.63
- Low
- 64.24
- High
- 65.02
- Volumen
- 25
- Cambio diario
- -0.69%
- Cambio mensual
- 3.71%
- Cambio a 6 meses
- 58.68%
- Cambio anual
- 41.14%