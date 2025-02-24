- Aperçu
SHOC: EA Series Trust Strive U.S. Semiconductor ETF
Le taux de change de SHOC a changé de 1.57% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 64.26 et à un maximum de 64.80.
Suivez la dynamique EA Series Trust Strive U.S. Semiconductor ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action SHOC aujourd'hui ?
L'action EA Series Trust Strive U.S. Semiconductor ETF est cotée à 64.71 aujourd'hui. Elle se négocie dans 1.57%, a clôturé hier à 63.71 et son volume d'échange a atteint 14. Le graphique en temps réel du cours de SHOC présente ces mises à jour.
L'action EA Series Trust Strive U.S. Semiconductor ETF verse-t-elle des dividendes ?
EA Series Trust Strive U.S. Semiconductor ETF est actuellement valorisé à 64.71. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 41.97% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de SHOC.
Comment acheter des actions SHOC ?
Vous pouvez acheter des actions EA Series Trust Strive U.S. Semiconductor ETF au cours actuel de 64.71. Les ordres sont généralement placés à proximité de 64.71 ou de 65.01, le 14 et le 0.51% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de SHOC sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action SHOC ?
Investir dans EA Series Trust Strive U.S. Semiconductor ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 31.89 - 64.78 et le prix actuel 64.71. Beaucoup comparent 4.32% et 59.62% avant de passer des ordres à 64.71 ou 65.01. Consultez le graphique du cours de SHOC en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Strive U.S. Semiconductor ETF ?
Le cours le plus élevé de Strive U.S. Semiconductor ETF l'année dernière était 64.78. Au cours de 31.89 - 64.78, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 63.71 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de EA Series Trust Strive U.S. Semiconductor ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Strive U.S. Semiconductor ETF ?
Le cours le plus bas de Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC) sur l'année a été 31.89. Sa comparaison avec 64.71 et 31.89 - 64.78 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de SHOC sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action SHOC a-t-elle été divisée ?
EA Series Trust Strive U.S. Semiconductor ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 63.71 et 41.97% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 63.71
- Ouverture
- 64.38
- Bid
- 64.71
- Ask
- 65.01
- Plus Bas
- 64.26
- Plus Haut
- 64.80
- Volume
- 14
- Changement quotidien
- 1.57%
- Changement Mensuel
- 4.32%
- Changement à 6 Mois
- 59.62%
- Changement Annuel
- 41.97%
