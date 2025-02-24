- Panoramica
SHOC: EA Series Trust Strive U.S. Semiconductor ETF
Il tasso di cambio SHOC ha avuto una variazione del 1.57% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 64.26 e ad un massimo di 64.80.
Segui le dinamiche di EA Series Trust Strive U.S. Semiconductor ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
SHOC News
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni SHOC oggi?
Oggi le azioni EA Series Trust Strive U.S. Semiconductor ETF sono prezzate a 64.71. Viene scambiato all'interno di 1.57%, la chiusura di ieri è stata 63.71 e il volume degli scambi ha raggiunto 14. Il grafico dei prezzi in tempo reale di SHOC mostra questi aggiornamenti.
Le azioni EA Series Trust Strive U.S. Semiconductor ETF pagano dividendi?
EA Series Trust Strive U.S. Semiconductor ETF è attualmente valutato a 64.71. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 41.97% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di SHOC.
Come acquistare azioni SHOC?
Puoi acquistare azioni EA Series Trust Strive U.S. Semiconductor ETF al prezzo attuale di 64.71. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 64.71 o 65.01, mentre 14 e 0.51% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di SHOC sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni SHOC?
Investire in EA Series Trust Strive U.S. Semiconductor ETF implica considerare l'intervallo annuale 31.89 - 64.78 e il prezzo attuale 64.71. Molti confrontano 4.32% e 59.62% prima di effettuare ordini su 64.71 o 65.01. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di SHOC con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Strive U.S. Semiconductor ETF?
Il prezzo massimo di Strive U.S. Semiconductor ETF nell'ultimo anno è stato 64.78. All'interno di 31.89 - 64.78, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 63.71 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di EA Series Trust Strive U.S. Semiconductor ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Strive U.S. Semiconductor ETF?
Il prezzo più basso di Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC) nel corso dell'anno è stato 31.89. Confrontandolo con gli attuali 64.71 e 31.89 - 64.78 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda SHOC muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di SHOC?
EA Series Trust Strive U.S. Semiconductor ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 63.71 e 41.97%.
