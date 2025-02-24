报价部分
货币 / SHOC
SHOC: EA Series Trust Strive U.S. Semiconductor ETF

64.33 USD 0.45 (0.69%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日SHOC汇率已更改-0.69%。当日，交易品种以低点64.24和高点65.02进行交易。

关注EA Series Trust Strive U.S. Semiconductor ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

SHOC股票今天的价格是多少？

EA Series Trust Strive U.S. Semiconductor ETF股票今天的定价为64.33。它在64.24 - 65.02范围内交易，昨天的收盘价为64.78，交易量达到25。SHOC的实时价格图表显示了这些更新。

EA Series Trust Strive U.S. Semiconductor ETF股票是否支付股息？

EA Series Trust Strive U.S. Semiconductor ETF目前的价值为64.33。股息政策取决于公司，而投资者也会关注41.14%和USD。实时查看图表以跟踪SHOC走势。

如何购买SHOC股票？

您可以以64.33的当前价格购买EA Series Trust Strive U.S. Semiconductor ETF股票。订单通常设置在64.33或64.63附近，而25和-1.03%显示市场活动。立即关注SHOC的实时图表更新。

如何投资SHOC股票？

投资EA Series Trust Strive U.S. Semiconductor ETF需要考虑年度范围31.89 - 65.02和当前价格64.33。许多人在以64.33或64.63下订单之前，会比较3.71%和。实时查看SHOC价格图表，了解每日变化。

Strive U.S. Semiconductor ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Strive U.S. Semiconductor ETF的最高价格是65.02。在31.89 - 65.02内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪EA Series Trust Strive U.S. Semiconductor ETF的绩效。

Strive U.S. Semiconductor ETF股票的最低价格是多少？

Strive U.S. Semiconductor ETF（SHOC）的最低价格为31.89。将其与当前的64.33和31.89 - 65.02进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SHOC在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

SHOC股票是什么时候拆分的？

EA Series Trust Strive U.S. Semiconductor ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、64.78和41.14%中可见。

日范围
64.24 65.02
年范围
31.89 65.02
前一天收盘价
64.78
开盘价
65.00
卖价
64.33
买价
64.63
最低价
64.24
最高价
65.02
交易量
25
日变化
-0.69%
月变化
3.71%
6个月变化
58.68%
年变化
41.14%
04 十月, 星期六