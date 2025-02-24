EA Series Trust Strive U.S. Semiconductor ETFの現在の価格は64.33です。配当方針は会社によりますが、投資家は41.14%やUSDにも注目します。SHOCの動きはライブチャートで確認できます。

Strive U.S. Semiconductor ETFの過去1年の最高値は65.02でした。31.89 - 65.02内で株価は大きく変動し、64.78と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。EA Series Trust Strive U.S. Semiconductor ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Strive U.S. Semiconductor ETFの株の最低値は？

Strive U.S. Semiconductor ETF(SHOC)の年間最安値は31.89でした。現在の64.33や31.89 - 65.02と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。SHOCの動きはライブチャートで確認できます。