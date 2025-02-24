- 概要
SHOC: EA Series Trust Strive U.S. Semiconductor ETF
SHOCの今日の為替レートは、-0.69%変化しました。日中、通貨は1あたり64.24の安値と65.02の高値で取引されました。
EA Series Trust Strive U.S. Semiconductor ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
SHOC News
よくあるご質問
SHOC株の現在の価格は？
EA Series Trust Strive U.S. Semiconductor ETFの株価は本日64.33です。64.24 - 65.02内で取引され、前日の終値は64.78、取引量は25に達しました。SHOCのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
EA Series Trust Strive U.S. Semiconductor ETFの株は配当を出しますか？
EA Series Trust Strive U.S. Semiconductor ETFの現在の価格は64.33です。配当方針は会社によりますが、投資家は41.14%やUSDにも注目します。SHOCの動きはライブチャートで確認できます。
SHOC株を買う方法は？
EA Series Trust Strive U.S. Semiconductor ETFの株は現在64.33で購入可能です。注文は通常64.33または64.63付近で行われ、25や-1.03%が市場の動きを示します。SHOCの最新情報はライブチャートで確認できます。
SHOC株に投資する方法は？
EA Series Trust Strive U.S. Semiconductor ETFへの投資では、年間の値幅31.89 - 65.02と現在の64.33を考慮します。注文は多くの場合64.33や64.63で行われる前に、3.71%や58.68%と比較されます。SHOCの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Strive U.S. Semiconductor ETFの株の最高値は？
Strive U.S. Semiconductor ETFの過去1年の最高値は65.02でした。31.89 - 65.02内で株価は大きく変動し、64.78と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。EA Series Trust Strive U.S. Semiconductor ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Strive U.S. Semiconductor ETFの株の最低値は？
Strive U.S. Semiconductor ETF(SHOC)の年間最安値は31.89でした。現在の64.33や31.89 - 65.02と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。SHOCの動きはライブチャートで確認できます。
SHOCの株式分割はいつ行われましたか？
EA Series Trust Strive U.S. Semiconductor ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、64.78、41.14%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 64.78
- 始値
- 65.00
- 買値
- 64.33
- 買値
- 64.63
- 安値
- 64.24
- 高値
- 65.02
- 出来高
- 25
- 1日の変化
- -0.69%
- 1ヶ月の変化
- 3.71%
- 6ヶ月の変化
- 58.68%
- 1年の変化
- 41.14%