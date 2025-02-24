- Обзор рынка
SHOC: EA Series Trust Strive U.S. Semiconductor ETF
Курс SHOC за сегодня изменился на -0.69%. При этом минимальная цена на торгах достигала 64.24, а максимальная — 65.02.
Следите за динамикой EA Series Trust Strive U.S. Semiconductor ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости SHOC
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций SHOC сегодня?
EA Series Trust Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC) сегодня оценивается на уровне 64.33. Инструмент торгуется в пределах 64.24 - 65.02, вчерашнее закрытие составило 64.78, а торговый объем достиг 25. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SHOC в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям EA Series Trust Strive U.S. Semiconductor ETF?
EA Series Trust Strive U.S. Semiconductor ETF в настоящее время оценивается в 64.33. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 41.14% и USD. Отслеживайте движения SHOC на графике в реальном времени.
Как купить акции SHOC?
Вы можете купить акции EA Series Trust Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC) по текущей цене 64.33. Ордера обычно размещаются около 64.33 или 64.63, тогда как 25 и -1.03% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SHOC на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции SHOC?
Инвестирование в EA Series Trust Strive U.S. Semiconductor ETF предполагает учет годового диапазона 31.89 - 65.02 и текущей цены 64.33. Многие сравнивают 3.71% и 58.68% перед размещением ордеров на 64.33 или 64.63. Изучайте ежедневные изменения цены SHOC на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Strive U.S. Semiconductor ETF?
Самая высокая цена Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC) за последний год составила 65.02. Акции заметно колебались в пределах 31.89 - 65.02, сравнение с 64.78 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику EA Series Trust Strive U.S. Semiconductor ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Strive U.S. Semiconductor ETF?
Самая низкая цена Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC) за год составила 31.89. Сравнение с текущими 64.33 и 31.89 - 65.02 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SHOC во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций SHOC?
В прошлом EA Series Trust Strive U.S. Semiconductor ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 64.78 и 41.14% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 64.78
- Open
- 65.00
- Bid
- 64.33
- Ask
- 64.63
- Low
- 64.24
- High
- 65.02
- Объем
- 25
- Дневное изменение
- -0.69%
- Месячное изменение
- 3.71%
- 6-месячное изменение
- 58.68%
- Годовое изменение
- 41.14%