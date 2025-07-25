Moedas / SH
SH: ProShares Short S&P500
37.59 USD 0.19 (0.50%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do SH para hoje mudou para -0.50%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 37.46 e o mais alto foi 37.71.
Veja a dinâmica do par de moedas ProShares Short S&P500. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SH Notícias
Faixa diária
37.46 37.71
Faixa anual
10.58 51.36
- Fechamento anterior
- 37.78
- Open
- 37.62
- Bid
- 37.59
- Ask
- 37.89
- Low
- 37.46
- High
- 37.71
- Volume
- 2.623 K
- Mudança diária
- -0.50%
- Mudança mensal
- -3.44%
- Mudança de 6 meses
- -15.91%
- Mudança anual
- 246.45%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
- $49.2 bilh
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $151.0 bilh