货币 / SH
SH: ProShares Short S&P500
37.78 USD 0.06 (0.16%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日SH汇率已更改0.16%。当日，交易品种以低点37.63和高点38.06进行交易。
关注ProShares Short S&P500动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SH新闻
日范围
37.63 38.06
年范围
10.58 51.36
- 前一天收盘价
- 37.72
- 开盘价
- 37.72
- 卖价
- 37.78
- 买价
- 38.08
- 最低价
- 37.63
- 最高价
- 38.06
- 交易量
- 2.255 K
- 日变化
- 0.16%
- 月变化
- -2.95%
- 6个月变化
- -15.48%
- 年变化
- 248.20%
18 九月, 星期四
12:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 3.7
- 前值
- -0.3
12:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 7.6
- 前值
- 5.9
12:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 282 K
- 前值
- 263 K
12:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 1.935 M
- 前值
- 1.939 M
14:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- -0.2%
- 前值
- -0.1%
17:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 1.985%
20:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- $123.1 B
- 前值
- $150.8 B