SH: ProShares Short S&P500
37.45 USD 0.14 (0.37%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de SH a changé de -0.37% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 37.39 et à un maximum de 37.64.
Suivez la dynamique ProShares Short S&P500. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Range quotidien
37.39 37.64
Range Annuel
10.58 51.36
- Clôture Précédente
- 37.59
- Ouverture
- 37.52
- Bid
- 37.45
- Ask
- 37.75
- Plus Bas
- 37.39
- Plus Haut
- 37.64
- Volume
- 2.185 K
- Changement quotidien
- -0.37%
- Changement Mensuel
- -3.80%
- Changement à 6 Mois
- -16.22%
- Changement Annuel
- 245.16%
20 septembre, samedi