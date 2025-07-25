Währungen / SH
SH: ProShares Short S&P500
37.49 USD 0.10 (0.27%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von SH hat sich für heute um -0.27% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 37.49 bis zu einem Hoch von 37.64 gehandelt.
Verfolgen Sie die ProShares Short S&P500-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
37.49 37.64
Jahresspanne
10.58 51.36
- Vorheriger Schlusskurs
- 37.59
- Eröffnung
- 37.52
- Bid
- 37.49
- Ask
- 37.79
- Tief
- 37.49
- Hoch
- 37.64
- Volumen
- 1.733 K
- Tagesänderung
- -0.27%
- Monatsänderung
- -3.70%
- 6-Monatsänderung
- -16.13%
- Jahresänderung
- 245.53%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K