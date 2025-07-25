KurseKategorien
Währungen / SH
Zurück zum Aktien

SH: ProShares Short S&P500

37.49 USD 0.10 (0.27%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von SH hat sich für heute um -0.27% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 37.49 bis zu einem Hoch von 37.64 gehandelt.

Verfolgen Sie die ProShares Short S&P500-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

SH News

Tagesspanne
37.49 37.64
Jahresspanne
10.58 51.36
Vorheriger Schlusskurs
37.59
Eröffnung
37.52
Bid
37.49
Ask
37.79
Tief
37.49
Hoch
37.64
Volumen
1.733 K
Tagesänderung
-0.27%
Monatsänderung
-3.70%
6-Monatsänderung
-16.13%
Jahresänderung
245.53%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
418
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
542
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
266.4 K
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
98.7 K
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
-225.1 K
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
17.8 K
Erw
Vorh
25.5 K