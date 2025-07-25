通貨 / SH
SH: ProShares Short S&P500
37.59 USD 0.19 (0.50%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
SHの今日の為替レートは、-0.50%変化しました。日中、通貨は1あたり37.46の安値と37.71の高値で取引されました。
ProShares Short S&P500ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
SH News
1日のレンジ
37.46 37.71
1年のレンジ
10.58 51.36
- 以前の終値
- 37.78
- 始値
- 37.62
- 買値
- 37.59
- 買値
- 37.89
- 安値
- 37.46
- 高値
- 37.71
- 出来高
- 2.623 K
- 1日の変化
- -0.50%
- 1ヶ月の変化
- -3.44%
- 6ヶ月の変化
- -15.91%
- 1年の変化
- 246.45%
