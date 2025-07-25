クォートセクション
通貨 / SH
SH: ProShares Short S&P500

37.59 USD 0.19 (0.50%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

SHの今日の為替レートは、-0.50%変化しました。日中、通貨は1あたり37.46の安値と37.71の高値で取引されました。

ProShares Short S&P500ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
37.46 37.71
1年のレンジ
10.58 51.36
以前の終値
37.78
始値
37.62
買値
37.59
買値
37.89
安値
37.46
高値
37.71
出来高
2.623 K
1日の変化
-0.50%
1ヶ月の変化
-3.44%
6ヶ月の変化
-15.91%
1年の変化
246.45%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K