Divisas / SH
SH: ProShares Short S&P500
37.78 USD 0.06 (0.16%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de SH de hoy ha cambiado un 0.16%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 37.63, mientras que el máximo ha alcanzado 38.06.
Siga la dinámica de la pareja de divisas ProShares Short S&P500. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
37.63 38.06
Rango anual
10.58 51.36
- Cierres anteriores
- 37.72
- Open
- 37.72
- Bid
- 37.78
- Ask
- 38.08
- Low
- 37.63
- High
- 38.06
- Volumen
- 2.255 K
- Cambio diario
- 0.16%
- Cambio mensual
- -2.95%
- Cambio a 6 meses
- -15.48%
- Cambio anual
- 248.20%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
- 23.2
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
- 5.6
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
- 231 K
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 264 K
12:30
USD
- Act.
- 1.920 M
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.927 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B