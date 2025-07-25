Валюты / SH
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
SH: ProShares Short S&P500
37.72 USD 0.07 (0.19%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SH за сегодня изменился на 0.19%. При этом минимальная цена на торгах достигала 37.62, а максимальная — 37.76.
Следите за динамикой ProShares Short S&P500. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости SH
- September 2025 Commentary And Economic Outlook
- Introducing TMC Research’s Recession Probability Indicator
- Expectations Of September 2025 Rate Cut Lock In As S&P 500 Reaches New Heights
- Analysts Boost S&P 500 Target: ETFs in Focus
- Options Positioning Diverges Between Large- Vs. Small-Caps
- August Market Recap: When Gold Speaks, Markets Listen
- The S&P 500 Continues Mostly Sideway Trajectory (undefined:SPX)
- Tails We Win, Heads You Lose': How The U.S. Has Managed To Avoid A Recession, For Now
- 4 Factors That Could Boost S&P 500 Even Further in 2026
- SH: When The S&P 500 Goes Low, This Inverse ETF Goes High (NYSEARCA:SH)
- Weekly Market Pulse: The Sound Of Silence
- Why Equity Markets Keep Trending Higher Despite Ongoing Uncertainty
- SPXU: Drifting In The Right Direction For Now
- The Outlook For S&P 500 Dividends In August 2025 (null:SPX)
- Summer 2025 Snapshot Of Expected Future S&P 500 Earnings (undefined:SPX)
- S&P 500 Rises As Fed Thinks About Next Move For Interest Rates
- The Bubble Term
- Recession Talk Is Back, But Confirming Data Still Missing
- Weekly Market Pulse: A River In Egypt (null:SPX)
- Behind The Declining Risk Premiums Of Equity And Credit Assets
- Echoes Of Exuberance: A Data-Driven Comparison Of The Dotcom And AI Market Eras
- Tech Sector Now 1/3rd Of S&P 500
- S&P 500 Index Buybacks Hit Record
- Recession Risk In Autumn 2025 Rising With Tariff Uncertainty
Дневной диапазон
37.62 37.76
Годовой диапазон
10.58 51.36
- Предыдущее закрытие
- 37.65
- Open
- 37.62
- Bid
- 37.72
- Ask
- 38.02
- Low
- 37.62
- High
- 37.76
- Объем
- 1.411 K
- Дневное изменение
- 0.19%
- Месячное изменение
- -3.11%
- 6-месячное изменение
- -15.62%
- Годовое изменение
- 247.65%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
- 1.307 млн
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.429 млн
12:30
USD
- Акт.
- 1.312 млн
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.362 млн
12:30
USD
- Акт.
- -8.5%
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 3.4%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.