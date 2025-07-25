통화 / SH
SH: ProShares Short S&P500
37.45 USD 0.14 (0.37%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
SH 환율이 오늘 -0.37%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 37.39이고 고가는 37.64이었습니다.
ProShares Short S&P500 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
37.39 37.64
년간 변동
10.58 51.36
- 이전 종가
- 37.59
- 시가
- 37.52
- Bid
- 37.45
- Ask
- 37.75
- 저가
- 37.39
- 고가
- 37.64
- 볼륨
- 2.185 K
- 일일 변동
- -0.37%
- 월 변동
- -3.80%
- 6개월 변동
- -16.22%
- 년간 변동율
- 245.16%
20 9월, 토요일