SEAT: Vivid Seats Inc - Class A
16.95 USD 0.03 (0.18%)
Setor: Serviços de comunicação Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do SEAT para hoje mudou para -0.18%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 16.89 e o mais alto foi 17.81.
Veja a dinâmica do par de moedas Vivid Seats Inc - Class A. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
SEAT Notícias
- StubHub IPO: STUB Stock Nudges Higher In Ticket Marketplace's Debut
- StubHub’s stock starts trading Wednesday. The IPO is a bet on the polarizing practice of ticket resale.
- StubHub’s IPO is this week. Here’s how it stacks up in the world of online ticketing.
- Ações da Vivid Seats continuam como Compra na Benchmark em meio ao IPO da StubHub
- Vivid Seats stock remains Buy at Benchmark amid StubHub IPO
- Vivid Seats: Losing The Marketing Battle (NASDAQ:SEAT)
- VW's CUPRA brand CEO expects 'positive outcome' in EU tariff exemption talks
- Post-IPO, StubHub Has A Lot To Prove (STUB)
- Singapore’s Keppel files for $53 million claim against Seatrium over Brazil corruption case (Aug 26)
- Singapore’s Keppel files for $53 million claim against Seatrium over Brazil corruption case
- Live Nation’s second quarter was mixed. It’s still hoping to ride massive shows, more upsells to a record year.
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.51%
- Shopify, Astera Labs, Myriad Genetics, Grocery Outlet And Other Big Stocks Moving Higher On Wednesday - Astera Labs (NASDAQ:ALAB), Arista Networks (NYSE:ANET)
- Apple rises as CEO Tim Cook visits White House
- AMD To Rally More Than 20%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Wednesday - Arista Networks (NYSE:ANET), Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD)
- This CACI International Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 5 Downgrades For Wednesday - Atkore (NYSE:ATKR), CACI International (NYSE:CACI)
- Canaccord Genuity downgrades Vivid Seats stock amid competitive pressures
- Vivid Seats Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:SEAT)
- Vivid Seats Inc. (SEAT) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Vivid Seats (SEAT) Q2 Revenue Falls 28%
- Vivid Seats earnings beat, revenue fell short of estimates
- Vivid Seats Q2 2025 slides: Revenue plunges 28% as net loss widens to $263M
- Confluent (CFLT) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Temasek eyes more Indian family-run businesses after Haldiram’s deal
Faixa diária
16.89 17.81
Faixa anual
1.42 18.73
- Fechamento anterior
- 16.98
- Open
- 17.27
- Bid
- 16.95
- Ask
- 17.25
- Low
- 16.89
- High
- 17.81
- Volume
- 204
- Mudança diária
- -0.18%
- Mudança mensal
- -1.97%
- Mudança de 6 meses
- 488.54%
- Mudança anual
- 363.11%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh