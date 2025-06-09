货币 / SEAT
SEAT: Vivid Seats Inc - Class A
17.95 USD 0.89 (5.22%)
版块: 通讯服务 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日SEAT汇率已更改5.22%。当日，交易品种以低点16.85和高点18.56进行交易。
关注Vivid Seats Inc - Class A动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
SEAT新闻
- 基准维持Vivid Seats股票买入评级，StubHub即将IPO
- Vivid Seats stock remains Buy at Benchmark amid StubHub IPO
- Vivid Seats: Losing The Marketing Battle (NASDAQ:SEAT)
- Post-IPO, StubHub Has A Lot To Prove (STUB)
- Canaccord Genuity downgrades Vivid Seats stock amid competitive pressures
- Vivid Seats Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:SEAT)
- Vivid Seats Inc. (SEAT) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Vivid Seats (SEAT) Q2 Revenue Falls 28%
- Vivid Seats earnings beat, revenue fell short of estimates
- Vivid Seats Q2 2025 slides: Revenue plunges 28% as net loss widens to $263M
- Vivid Seats ratings downgraded by Moody’s due to increased competition
日范围
16.85 18.56
年范围
1.42 18.56
- 前一天收盘价
- 17.06
- 开盘价
- 17.14
- 卖价
- 17.95
- 买价
- 18.25
- 最低价
- 16.85
- 最高价
- 18.56
- 交易量
- 271
- 日变化
- 5.22%
- 月变化
- 3.82%
- 6个月变化
- 523.26%
- 年变化
- 390.44%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值