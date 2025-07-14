クォートセクション
SEAT: Vivid Seats Inc - Class A

17.33 USD 0.35 (2.06%)
セクター: 通信サービス ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

SEATの今日の為替レートは、2.06%変化しました。日中、通貨は1あたり16.86の安値と17.81の高値で取引されました。

Vivid Seats Inc - Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
16.86 17.81
1年のレンジ
1.42 18.73
以前の終値
16.98
始値
17.27
買値
17.33
買値
17.63
安値
16.86
高値
17.81
出来高
369
1日の変化
2.06%
1ヶ月の変化
0.23%
6ヶ月の変化
501.74%
1年の変化
373.50%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K