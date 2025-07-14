通貨 / SEAT
SEAT: Vivid Seats Inc - Class A
17.33 USD 0.35 (2.06%)
セクター: 通信サービス ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
SEATの今日の為替レートは、2.06%変化しました。日中、通貨は1あたり16.86の安値と17.81の高値で取引されました。
Vivid Seats Inc - Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
SEAT News
- StubHub IPO: STUB Stock Nudges Higher In Ticket Marketplace's Debut
- StubHub’s stock starts trading Wednesday. The IPO is a bet on the polarizing practice of ticket resale.
- StubHub’s IPO is this week. Here’s how it stacks up in the world of online ticketing.
- ベンチマーク社、StubHub IPOの中でもVivid Seats株の買い推奨を維持
- Vivid Seats stock remains Buy at Benchmark amid StubHub IPO
- Vivid Seats: Losing The Marketing Battle (NASDAQ:SEAT)
- VW's CUPRA brand CEO expects 'positive outcome' in EU tariff exemption talks
- Post-IPO, StubHub Has A Lot To Prove (STUB)
- Singapore’s Keppel files for $53 million claim against Seatrium over Brazil corruption case (Aug 26)
- Singapore’s Keppel files for $53 million claim against Seatrium over Brazil corruption case
- Live Nation’s second quarter was mixed. It’s still hoping to ride massive shows, more upsells to a record year.
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.51%
- Shopify, Astera Labs, Myriad Genetics, Grocery Outlet And Other Big Stocks Moving Higher On Wednesday - Astera Labs (NASDAQ:ALAB), Arista Networks (NYSE:ANET)
- Apple rises as CEO Tim Cook visits White House
- AMD To Rally More Than 20%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Wednesday - Arista Networks (NYSE:ANET), Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD)
- This CACI International Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 5 Downgrades For Wednesday - Atkore (NYSE:ATKR), CACI International (NYSE:CACI)
- Canaccord Genuity downgrades Vivid Seats stock amid competitive pressures
- Vivid Seats Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:SEAT)
- Vivid Seats Inc. (SEAT) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Vivid Seats (SEAT) Q2 Revenue Falls 28%
- Vivid Seats earnings beat, revenue fell short of estimates
- Vivid Seats Q2 2025 slides: Revenue plunges 28% as net loss widens to $263M
- Confluent (CFLT) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Temasek eyes more Indian family-run businesses after Haldiram’s deal
1日のレンジ
16.86 17.81
1年のレンジ
1.42 18.73
- 以前の終値
- 16.98
- 始値
- 17.27
- 買値
- 17.33
- 買値
- 17.63
- 安値
- 16.86
- 高値
- 17.81
- 出来高
- 369
- 1日の変化
- 2.06%
- 1ヶ月の変化
- 0.23%
- 6ヶ月の変化
- 501.74%
- 1年の変化
- 373.50%
