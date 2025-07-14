Valute / SEAT
SEAT: Vivid Seats Inc - Class A
16.11 USD 1.22 (7.04%)
Settore: Servizi di Comunicazione Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio SEAT ha avuto una variazione del -7.04% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 16.01 e ad un massimo di 17.30.
Segui le dinamiche di Vivid Seats Inc - Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
SEAT News
Intervallo Giornaliero
16.01 17.30
Intervallo Annuale
1.42 18.73
- Chiusura Precedente
- 17.33
- Apertura
- 17.30
- Bid
- 16.11
- Ask
- 16.41
- Minimo
- 16.01
- Massimo
- 17.30
- Volume
- 382
- Variazione giornaliera
- -7.04%
- Variazione Mensile
- -6.82%
- Variazione Semestrale
- 459.38%
- Variazione Annuale
- 340.16%
20 settembre, sabato