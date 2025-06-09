Валюты / SEAT
SEAT: Vivid Seats Inc - Class A
17.06 USD 0.12 (0.71%)
Сектор: Услуги связи Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SEAT за сегодня изменился на 0.71%. При этом минимальная цена на торгах достигала 16.76, а максимальная — 17.80.
Следите за динамикой Vivid Seats Inc - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости SEAT
- StubHub’s stock starts trading Wednesday. The IPO is a bet on the polarizing practice of ticket resale.
- StubHub’s IPO is this week. Here’s how it stacks up in the world of online ticketing.
- Акции Vivid Seats остаются на уровне "Покупать" по оценке Benchmark на фоне IPO StubHub
- Vivid Seats stock remains Buy at Benchmark amid StubHub IPO
- Vivid Seats: Losing The Marketing Battle (NASDAQ:SEAT)
- VW's CUPRA brand CEO expects 'positive outcome' in EU tariff exemption talks
- Post-IPO, StubHub Has A Lot To Prove (STUB)
- Singapore’s Keppel files for $53 million claim against Seatrium over Brazil corruption case (Aug 26)
- Singapore’s Keppel files for $53 million claim against Seatrium over Brazil corruption case
- Live Nation’s second quarter was mixed. It’s still hoping to ride massive shows, more upsells to a record year.
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.51%
- Shopify, Astera Labs, Myriad Genetics, Grocery Outlet And Other Big Stocks Moving Higher On Wednesday - Astera Labs (NASDAQ:ALAB), Arista Networks (NYSE:ANET)
- Apple rises as CEO Tim Cook visits White House
- AMD To Rally More Than 20%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Wednesday - Arista Networks (NYSE:ANET), Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD)
- This CACI International Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 5 Downgrades For Wednesday - Atkore (NYSE:ATKR), CACI International (NYSE:CACI)
- Canaccord Genuity downgrades Vivid Seats stock amid competitive pressures
- Vivid Seats Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:SEAT)
- Vivid Seats Inc. (SEAT) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Vivid Seats (SEAT) Q2 Revenue Falls 28%
- Vivid Seats earnings beat, revenue fell short of estimates
- Vivid Seats Q2 2025 slides: Revenue plunges 28% as net loss widens to $263M
- Confluent (CFLT) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Temasek eyes more Indian family-run businesses after Haldiram’s deal
- Vivid Seats ratings downgraded by Moody’s due to increased competition
Дневной диапазон
16.76 17.80
Годовой диапазон
1.42 18.53
- Предыдущее закрытие
- 16.94
- Open
- 17.01
- Bid
- 17.06
- Ask
- 17.36
- Low
- 16.76
- High
- 17.80
- Объем
- 181
- Дневное изменение
- 0.71%
- Месячное изменение
- -1.33%
- 6-месячное изменение
- 492.36%
- Годовое изменение
- 366.12%
