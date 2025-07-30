Divisas / SEAT
SEAT: Vivid Seats Inc - Class A
16.98 USD 0.08 (0.47%)
Sector: Servicios de Comunicación Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de SEAT de hoy ha cambiado un -0.47%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 16.79, mientras que el máximo ha alcanzado 18.73.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Vivid Seats Inc - Class A. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
SEAT News
- StubHub IPO: STUB Stock Nudges Higher In Ticket Marketplace's Debut
- StubHub’s stock starts trading Wednesday. The IPO is a bet on the polarizing practice of ticket resale.
- StubHub’s IPO is this week. Here’s how it stacks up in the world of online ticketing.
- Las acciones de Vivid Seats siguen siendo una compra para Benchmark ante la OPV de StubHub
- Acciones de Vivid Seats siguen como Compra en Benchmark ante OPI de StubHub
- Vivid Seats stock remains Buy at Benchmark amid StubHub IPO
- Vivid Seats: Losing The Marketing Battle (NASDAQ:SEAT)
- VW's CUPRA brand CEO expects 'positive outcome' in EU tariff exemption talks
- Post-IPO, StubHub Has A Lot To Prove (STUB)
- Singapore’s Keppel files for $53 million claim against Seatrium over Brazil corruption case (Aug 26)
- Singapore’s Keppel files for $53 million claim against Seatrium over Brazil corruption case
- Live Nation’s second quarter was mixed. It’s still hoping to ride massive shows, more upsells to a record year.
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.51%
- Shopify, Astera Labs, Myriad Genetics, Grocery Outlet And Other Big Stocks Moving Higher On Wednesday - Astera Labs (NASDAQ:ALAB), Arista Networks (NYSE:ANET)
- Apple rises as CEO Tim Cook visits White House
- AMD To Rally More Than 20%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Wednesday - Arista Networks (NYSE:ANET), Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD)
- This CACI International Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 5 Downgrades For Wednesday - Atkore (NYSE:ATKR), CACI International (NYSE:CACI)
- Canaccord Genuity downgrades Vivid Seats stock amid competitive pressures
- Vivid Seats Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:SEAT)
- Vivid Seats Inc. (SEAT) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Vivid Seats (SEAT) Q2 Revenue Falls 28%
- Vivid Seats earnings beat, revenue fell short of estimates
- Vivid Seats Q2 2025 slides: Revenue plunges 28% as net loss widens to $263M
- Confluent (CFLT) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
Rango diario
16.79 18.73
Rango anual
1.42 18.73
- Cierres anteriores
- 17.06
- Open
- 17.14
- Bid
- 16.98
- Ask
- 17.28
- Low
- 16.79
- High
- 18.73
- Volumen
- 609
- Cambio diario
- -0.47%
- Cambio mensual
- -1.79%
- Cambio a 6 meses
- 489.58%
- Cambio anual
- 363.93%
