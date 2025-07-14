Währungen / SEAT
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
SEAT: Vivid Seats Inc - Class A
17.01 USD 0.32 (1.85%)
Sektor: Kommunikationsdienste Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von SEAT hat sich für heute um -1.85% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 16.91 bis zu einem Hoch von 17.30 gehandelt.
Verfolgen Sie die Vivid Seats Inc - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SEAT News
- StubHub IPO: STUB Stock Nudges Higher In Ticket Marketplace's Debut
- StubHub’s stock starts trading Wednesday. The IPO is a bet on the polarizing practice of ticket resale.
- StubHub’s IPO is this week. Here’s how it stacks up in the world of online ticketing.
- StubHub-Börsengang: Benchmark hält an Kaufempfehlung für Vivid Seats fest
- Vivid Seats stock remains Buy at Benchmark amid StubHub IPO
- Vivid Seats: Losing The Marketing Battle (NASDAQ:SEAT)
- VW's CUPRA brand CEO expects 'positive outcome' in EU tariff exemption talks
- Post-IPO, StubHub Has A Lot To Prove (STUB)
- Singapore’s Keppel files for $53 million claim against Seatrium over Brazil corruption case (Aug 26)
- Singapore’s Keppel files for $53 million claim against Seatrium over Brazil corruption case
- Live Nation’s second quarter was mixed. It’s still hoping to ride massive shows, more upsells to a record year.
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.51%
- Shopify, Astera Labs, Myriad Genetics, Grocery Outlet And Other Big Stocks Moving Higher On Wednesday - Astera Labs (NASDAQ:ALAB), Arista Networks (NYSE:ANET)
- Apple rises as CEO Tim Cook visits White House
- AMD To Rally More Than 20%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Wednesday - Arista Networks (NYSE:ANET), Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD)
- This CACI International Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 5 Downgrades For Wednesday - Atkore (NYSE:ATKR), CACI International (NYSE:CACI)
- Canaccord Genuity downgrades Vivid Seats stock amid competitive pressures
- Vivid Seats Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:SEAT)
- Vivid Seats Inc. (SEAT) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Vivid Seats (SEAT) Q2 Revenue Falls 28%
- Vivid Seats earnings beat, revenue fell short of estimates
- Vivid Seats Q2 2025 slides: Revenue plunges 28% as net loss widens to $263M
- Confluent (CFLT) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Temasek eyes more Indian family-run businesses after Haldiram’s deal
Tagesspanne
16.91 17.30
Jahresspanne
1.42 18.73
- Vorheriger Schlusskurs
- 17.33
- Eröffnung
- 17.30
- Bid
- 17.01
- Ask
- 17.31
- Tief
- 16.91
- Hoch
- 17.30
- Volumen
- 53
- Tagesänderung
- -1.85%
- Monatsänderung
- -1.62%
- 6-Monatsänderung
- 490.63%
- Jahresänderung
- 364.75%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K