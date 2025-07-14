Devises / SEAT
SEAT: Vivid Seats Inc - Class A
16.11 USD 1.22 (7.04%)
Secteur: Services de Communication Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de SEAT a changé de -7.04% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 16.01 et à un maximum de 17.30.
Suivez la dynamique Vivid Seats Inc - Class A. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
SEAT Nouvelles
- StubHub IPO: STUB Stock Nudges Higher In Ticket Marketplace's Debut
- StubHub’s stock starts trading Wednesday. The IPO is a bet on the polarizing practice of ticket resale.
- StubHub’s IPO is this week. Here’s how it stacks up in the world of online ticketing.
- L’action Vivid Seats reste à l’achat chez Benchmark avant l’IPO de StubHub
- Vivid Seats stock remains Buy at Benchmark amid StubHub IPO
- Vivid Seats: Losing The Marketing Battle (NASDAQ:SEAT)
- Post-IPO, StubHub Has A Lot To Prove (STUB)
- Canaccord Genuity downgrades Vivid Seats stock amid competitive pressures
- Vivid Seats Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:SEAT)
- Vivid Seats Inc. (SEAT) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Vivid Seats (SEAT) Q2 Revenue Falls 28%
- Vivid Seats earnings beat, revenue fell short of estimates
- Vivid Seats Q2 2025 slides: Revenue plunges 28% as net loss widens to $263M
Range quotidien
16.01 17.30
Range Annuel
1.42 18.73
- Clôture Précédente
- 17.33
- Ouverture
- 17.30
- Bid
- 16.11
- Ask
- 16.41
- Plus Bas
- 16.01
- Plus Haut
- 17.30
- Volume
- 382
- Changement quotidien
- -7.04%
- Changement Mensuel
- -6.82%
- Changement à 6 Mois
- 459.38%
- Changement Annuel
- 340.16%
20 septembre, samedi