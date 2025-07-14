CotationsSections
Devises / SEAT
Retour à Actions

SEAT: Vivid Seats Inc - Class A

16.11 USD 1.22 (7.04%)
Secteur: Services de Communication Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de SEAT a changé de -7.04% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 16.01 et à un maximum de 17.30.

Suivez la dynamique Vivid Seats Inc - Class A. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

SEAT Nouvelles

Range quotidien
16.01 17.30
Range Annuel
1.42 18.73
Clôture Précédente
17.33
Ouverture
17.30
Bid
16.11
Ask
16.41
Plus Bas
16.01
Plus Haut
17.30
Volume
382
Changement quotidien
-7.04%
Changement Mensuel
-6.82%
Changement à 6 Mois
459.38%
Changement Annuel
340.16%
20 septembre, samedi