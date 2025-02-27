- Visão do mercado
SCHB: Schwab U.S. Broad Market ETF
A taxa do SCHB para hoje mudou para 0.00%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 25.80 e o mais alto foi 25.98.
Veja a dinâmica do par de moedas Schwab U.S. Broad Market ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SCHB Notícias
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de SCHB hoje?
Hoje Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) está avaliado em 25.83. O instrumento é negociado dentro de 25.80 - 25.98, o fechamento de ontem foi 25.83, e o volume de negociação atingiu 2624. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de SCHB em tempo real.
As ações de Schwab U.S. Broad Market ETF pagam dividendos?
Atualmente Schwab U.S. Broad Market ETF está avaliado em 25.83. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 16.82% e USD. Monitore os movimentos de SCHB no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de SCHB?
Você pode comprar ações de Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) pelo preço atual 25.83. Ordens geralmente são executadas perto de 25.83 ou 26.13, enquanto 2624 e -0.15% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de SCHB no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de SCHB?
Investir em Schwab U.S. Broad Market ETF envolve considerar a faixa anual 18.52 - 25.98 e o preço atual 25.83. Muitos comparam 0.90% e 19.64% antes de enviar ordens em 25.83 ou 26.13. Estude as mudanças diárias de preço de SCHB no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Schwab U.S. Broad Market ETF?
O maior preço de Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) no último ano foi 25.98. As ações oscilaram bastante dentro de 18.52 - 25.98, e a comparação com 25.83 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Schwab U.S. Broad Market ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Schwab U.S. Broad Market ETF?
O menor preço de Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) no ano foi 18.52. A comparação com o preço atual 25.83 e 18.52 - 25.98 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de SCHB em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de SCHB?
No passado Schwab U.S. Broad Market ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 25.83 e 16.82% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 25.83
- Open
- 25.87
- Bid
- 25.83
- Ask
- 26.13
- Low
- 25.80
- High
- 25.98
- Volume
- 2.624 K
- Mudança diária
- 0.00%
- Mudança mensal
- 0.90%
- Mudança de 6 meses
- 19.64%
- Mudança anual
- 16.82%