SCHB: Schwab U.S. Broad Market ETF

25.81 USD 0.02 (0.08%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio SCHB ha avuto una variazione del 0.08% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 25.72 e ad un massimo di 25.87.

Segui le dinamiche di Schwab U.S. Broad Market ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni SCHB oggi?

Oggi le azioni Schwab U.S. Broad Market ETF sono prezzate a 25.81. Viene scambiato all'interno di 0.08%, la chiusura di ieri è stata 25.79 e il volume degli scambi ha raggiunto 1683. Il grafico dei prezzi in tempo reale di SCHB mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Schwab U.S. Broad Market ETF pagano dividendi?

Schwab U.S. Broad Market ETF è attualmente valutato a 25.81. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 16.73% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di SCHB.

Come acquistare azioni SCHB?

Puoi acquistare azioni Schwab U.S. Broad Market ETF al prezzo attuale di 25.81. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 25.81 o 26.11, mentre 1683 e -0.19% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di SCHB sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni SCHB?

Investire in Schwab U.S. Broad Market ETF implica considerare l'intervallo annuale 18.52 - 25.87 e il prezzo attuale 25.81. Molti confrontano 0.82% e 19.55% prima di effettuare ordini su 25.81 o 26.11. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di SCHB con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni Schwab U.S. Broad Market ETF?

Il prezzo massimo di Schwab U.S. Broad Market ETF nell'ultimo anno è stato 25.87. All'interno di 18.52 - 25.87, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 25.79 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Schwab U.S. Broad Market ETF utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Schwab U.S. Broad Market ETF?

Il prezzo più basso di Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) nel corso dell'anno è stato 18.52. Confrontandolo con gli attuali 25.81 e 18.52 - 25.87 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda SCHB muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di SCHB?

Schwab U.S. Broad Market ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 25.79 e 16.73%.

Intervallo Giornaliero
25.72 25.87
Intervallo Annuale
18.52 25.87
Chiusura Precedente
25.79
Apertura
25.86
Bid
25.81
Ask
26.11
Minimo
25.72
Massimo
25.87
Volume
1.683 K
Variazione giornaliera
0.08%
Variazione Mensile
0.82%
Variazione Semestrale
19.55%
Variazione Annuale
16.73%
