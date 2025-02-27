- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
SCHB: Schwab U.S. Broad Market ETF
Il tasso di cambio SCHB ha avuto una variazione del 0.08% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 25.72 e ad un massimo di 25.87.
Segui le dinamiche di Schwab U.S. Broad Market ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SCHB News
- Buy, Hold and Build Wealth: ETFs for Long-Term Investors
- SCHB: A Hold Given Short- And Long-Term Risks (NYSEARCA:SCHB)
- SCHB: A Total Market Play With Selective Outperformance Windows (NYSEARCA:SCHB)
- Barbell Portfolios For Fall Volatility
- Multi-Asset Income Midyear Outlook: Income And Resilience Among The Bumps
- Your Index Matters: Using The Right Building Blocks For Your U.S. Equity Portfolio
- How Much Does Income Matter For Total Return? It Depends On The Asset
- SCHB Poses An Appeal For Passive Investors (NYSEARCA:SCHB)
- Q2 2025 Equity Market Outlook
- Small Cap Tilt Means SCHB Will Underperform Large Cap Blends
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni SCHB oggi?
Oggi le azioni Schwab U.S. Broad Market ETF sono prezzate a 25.81. Viene scambiato all'interno di 0.08%, la chiusura di ieri è stata 25.79 e il volume degli scambi ha raggiunto 1683. Il grafico dei prezzi in tempo reale di SCHB mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Schwab U.S. Broad Market ETF pagano dividendi?
Schwab U.S. Broad Market ETF è attualmente valutato a 25.81. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 16.73% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di SCHB.
Come acquistare azioni SCHB?
Puoi acquistare azioni Schwab U.S. Broad Market ETF al prezzo attuale di 25.81. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 25.81 o 26.11, mentre 1683 e -0.19% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di SCHB sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni SCHB?
Investire in Schwab U.S. Broad Market ETF implica considerare l'intervallo annuale 18.52 - 25.87 e il prezzo attuale 25.81. Molti confrontano 0.82% e 19.55% prima di effettuare ordini su 25.81 o 26.11. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di SCHB con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Schwab U.S. Broad Market ETF?
Il prezzo massimo di Schwab U.S. Broad Market ETF nell'ultimo anno è stato 25.87. All'interno di 18.52 - 25.87, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 25.79 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Schwab U.S. Broad Market ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Schwab U.S. Broad Market ETF?
Il prezzo più basso di Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) nel corso dell'anno è stato 18.52. Confrontandolo con gli attuali 25.81 e 18.52 - 25.87 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda SCHB muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di SCHB?
Schwab U.S. Broad Market ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 25.79 e 16.73%.
- Chiusura Precedente
- 25.79
- Apertura
- 25.86
- Bid
- 25.81
- Ask
- 26.11
- Minimo
- 25.72
- Massimo
- 25.87
- Volume
- 1.683 K
- Variazione giornaliera
- 0.08%
- Variazione Mensile
- 0.82%
- Variazione Semestrale
- 19.55%
- Variazione Annuale
- 16.73%
- Agire
-
- Fcst
- 207 K
- Prev
- 218 K
- Agire
-
- Fcst
- 1.923 M
- Prev
- 1.926 M
- Agire
-
- Fcst
- 2.5%
- Prev
- -1.3%