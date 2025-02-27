КотировкиРазделы
Валюты / SCHB
Назад в Рынок акций США

SCHB: Schwab U.S. Broad Market ETF

25.83 USD 0.00 (0.00%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс SCHB за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.80, а максимальная — 25.98.

Следите за динамикой Schwab U.S. Broad Market ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости SCHB

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций SCHB сегодня?

Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) сегодня оценивается на уровне 25.83. Инструмент торгуется в пределах 25.80 - 25.98, вчерашнее закрытие составило 25.83, а торговый объем достиг 2624. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SCHB в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Schwab U.S. Broad Market ETF?

Schwab U.S. Broad Market ETF в настоящее время оценивается в 25.83. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 16.82% и USD. Отслеживайте движения SCHB на графике в реальном времени.

Как купить акции SCHB?

Вы можете купить акции Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) по текущей цене 25.83. Ордера обычно размещаются около 25.83 или 26.13, тогда как 2624 и -0.15% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SCHB на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции SCHB?

Инвестирование в Schwab U.S. Broad Market ETF предполагает учет годового диапазона 18.52 - 25.98 и текущей цены 25.83. Многие сравнивают 0.90% и 19.64% перед размещением ордеров на 25.83 или 26.13. Изучайте ежедневные изменения цены SCHB на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Schwab U.S. Broad Market ETF?

Самая высокая цена Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) за последний год составила 25.98. Акции заметно колебались в пределах 18.52 - 25.98, сравнение с 25.83 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Schwab U.S. Broad Market ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Schwab U.S. Broad Market ETF?

Самая низкая цена Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) за год составила 18.52. Сравнение с текущими 25.83 и 18.52 - 25.98 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SCHB во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций SCHB?

В прошлом Schwab U.S. Broad Market ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 25.83 и 16.82% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
25.80 25.98
Годовой диапазон
18.52 25.98
Предыдущее закрытие
25.83
Open
25.87
Bid
25.83
Ask
26.13
Low
25.80
High
25.98
Объем
2.624 K
Дневное изменение
0.00%
Месячное изменение
0.90%
6-месячное изменение
19.64%
Годовое изменение
16.82%
04 октября, суббота