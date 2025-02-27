- Обзор рынка
SCHB: Schwab U.S. Broad Market ETF
Курс SCHB за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.80, а максимальная — 25.98.
Следите за динамикой Schwab U.S. Broad Market ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости SCHB
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций SCHB сегодня?
Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) сегодня оценивается на уровне 25.83. Инструмент торгуется в пределах 25.80 - 25.98, вчерашнее закрытие составило 25.83, а торговый объем достиг 2624. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SCHB в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Schwab U.S. Broad Market ETF?
Schwab U.S. Broad Market ETF в настоящее время оценивается в 25.83. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 16.82% и USD. Отслеживайте движения SCHB на графике в реальном времени.
Как купить акции SCHB?
Вы можете купить акции Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) по текущей цене 25.83. Ордера обычно размещаются около 25.83 или 26.13, тогда как 2624 и -0.15% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SCHB на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции SCHB?
Инвестирование в Schwab U.S. Broad Market ETF предполагает учет годового диапазона 18.52 - 25.98 и текущей цены 25.83. Многие сравнивают 0.90% и 19.64% перед размещением ордеров на 25.83 или 26.13. Изучайте ежедневные изменения цены SCHB на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Schwab U.S. Broad Market ETF?
Самая высокая цена Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) за последний год составила 25.98. Акции заметно колебались в пределах 18.52 - 25.98, сравнение с 25.83 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Schwab U.S. Broad Market ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Schwab U.S. Broad Market ETF?
Самая низкая цена Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) за год составила 18.52. Сравнение с текущими 25.83 и 18.52 - 25.98 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SCHB во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций SCHB?
В прошлом Schwab U.S. Broad Market ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 25.83 и 16.82% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 25.83
- Open
- 25.87
- Bid
- 25.83
- Ask
- 26.13
- Low
- 25.80
- High
- 25.98
- Объем
- 2.624 K
- Дневное изменение
- 0.00%
- Месячное изменение
- 0.90%
- 6-месячное изменение
- 19.64%
- Годовое изменение
- 16.82%