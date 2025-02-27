- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
SCHB: Schwab U.S. Broad Market ETF
El tipo de cambio de SCHB de hoy ha cambiado un 0.00%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 25.80, mientras que el máximo ha alcanzado 25.98.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Schwab U.S. Broad Market ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SCHB News
- Equity Outlook: From Caution To Complacency?
- Buy, Hold and Build Wealth: ETFs for Long-Term Investors
- SCHB: A Hold Given Short- And Long-Term Risks (NYSEARCA:SCHB)
- SCHB: A Total Market Play With Selective Outperformance Windows (NYSEARCA:SCHB)
- Barbell Portfolios For Fall Volatility
- Multi-Asset Income Midyear Outlook: Income And Resilience Among The Bumps
- Your Index Matters: Using The Right Building Blocks For Your U.S. Equity Portfolio
- How Much Does Income Matter For Total Return? It Depends On The Asset
- SCHB Poses An Appeal For Passive Investors (NYSEARCA:SCHB)
- Q2 2025 Equity Market Outlook
- Small Cap Tilt Means SCHB Will Underperform Large Cap Blends
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de SCHB hoy?
Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) se evalúa hoy en 25.83. El instrumento se negocia dentro de 25.80 - 25.98; el cierre de ayer ha sido 25.83 y el volumen comercial ha alcanzado 2624. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios SCHB en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Schwab U.S. Broad Market ETF?
Schwab U.S. Broad Market ETF se evalúa actualmente en 25.83. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 16.82% y USD. Monitoree los movimientos de SCHB en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de SCHB?
Puede comprar acciones de Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) al precio actual de 25.83. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 25.83 o 26.13, mientras que 2624 y -0.15% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de SCHB en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de SCHB?
Invertir en Schwab U.S. Broad Market ETF implica tener en cuenta el rango anual 18.52 - 25.98 y el precio actual 25.83. Muchos comparan 0.90% y 19.64% antes de colocar órdenes en 25.83 o 26.13. Estudie los cambios diarios de precios de SCHB en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Schwab U.S. Broad Market ETF?
El precio más alto de Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) en el último año ha sido 25.98. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 18.52 - 25.98, una comparación con 25.83 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Schwab U.S. Broad Market ETF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Schwab U.S. Broad Market ETF?
El precio más bajo de Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) para el año ha sido 18.52. La comparación con los actuales 25.83 y 18.52 - 25.98 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de SCHB en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de SCHB?
En el pasado, Schwab U.S. Broad Market ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 25.83 y 16.82% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 25.83
- Open
- 25.87
- Bid
- 25.83
- Ask
- 26.13
- Low
- 25.80
- High
- 25.98
- Volumen
- 2.624 K
- Cambio diario
- 0.00%
- Cambio mensual
- 0.90%
- Cambio a 6 meses
- 19.64%
- Cambio anual
- 16.82%